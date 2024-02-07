الحسين للسرطان و الشرق الأوسط للتأمين يوقعان اتفاقية للاستمرار الشراكة بينهما

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 شباط (بترا)-وقعت مؤسسة الحسين للسرطان وشركة الشرق الأوسط للتأمين، اتفاقية استمرار الشراكة الاستراتيجية الممتدة بينهما، على مدار أكثر من 10 سنوات.
ووقع الاتفاقية عن مؤسسة الحسين للسرطان، المدير العام نسرين قطامش، و عن شركة الشرق الأوسط للتأمين، الرئيس التنفيذي الدكتور رجائي صويص.
وفي إطار هذه الشراكة، تستمر الشركة بدعم الرسالة الإنسانية لمؤسسة ومركز الحسين للسرطان والتبرع لدعم مرضى السرطان غير المقتدرين لمنحهم فرصة لتلقّي أفضل مستويات العلاج في مركز الحسين للسرطان.
وثمنت قطامش هذه الشراكة، مؤكدة أن تحسين واقع مرضى السرطان يعتمد على تضافر جهود مختلف القطاعات في المجتمع.
من جانبه قال الدكتور صويص إن شركة الشرق الأوسط للتأمين تفخر بالتزامها المستمر في دعم مؤسسة الحسين للسرطان، مضيفا أن هذا الدعم الثابت ليس لمجرد المسؤولية المجتمعية فحسب، بل هو التفاني الصادق في رعاية الأشخاص الذين يواجهون مرض السرطان، آملا بأن يكون هذا الدعم مصدرًا للأمل لكل من يصارع المرض.
--(بترا)
س ص/ب ع / ع ط
06/02/2024 20:24:39
MENAFN07022024000117011021ID1107820176
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