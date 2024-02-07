الحسين للسرطان و الشرق الأوسط للتأمين يوقعان اتفاقية للاستمرار الشراكة بينهما

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 شباط (بترا)-وقعت مؤسسة الحسين للسرطان وشركة الشرق الأوسط للتأمين، اتفاقية استمرار الشراكة الاستراتيجية الممتدة بينهما، على مدار أكثر من 10 سنوات.

ووقع الاتفاقية عن مؤسسة الحسين للسرطان، المدير العام نسرين قطامش، و عن شركة الشرق الأوسط للتأمين، الرئيس التنفيذي الدكتور رجائي صويص.

وفي إطار هذه الشراكة، تستمر الشركة بدعم الرسالة الإنسانية لمؤسسة ومركز الحسين للسرطان والتبرع لدعم مرضى السرطان غير المقتدرين لمنحهم فرصة لتلقّي أفضل مستويات العلاج في مركز الحسين للسرطان.

وثمنت قطامش هذه الشراكة، مؤكدة أن تحسين واقع مرضى السرطان يعتمد على تضافر جهود مختلف القطاعات في المجتمع.

من جانبه قال الدكتور صويص إن شركة الشرق الأوسط للتأمين تفخر بالتزامها المستمر في دعم مؤسسة الحسين للسرطان، مضيفا أن هذا الدعم الثابت ليس لمجرد المسؤولية المجتمعية فحسب، بل هو التفاني الصادق في رعاية الأشخاص الذين يواجهون مرض السرطان، آملا بأن يكون هذا الدعم مصدرًا للأمل لكل من يصارع المرض.

--(بترا)

س ص/ب ع / ع ط

06/02/2024 20:24:39