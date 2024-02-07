الإسترليني يرتفع أمام الدولار واليورو

الإسترليني يرتفع أمام الدولار واليورو
التاريخ
2/7/2024 1:25:56 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 6 شباط (بترا)- ارتفع الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء، أمام الدولار والعملة الأوروبية الموحدة (يورو).
وحسب التقارير من مراكز المال البريطانية، صعد الإسترليني اليوم، أمام الدولار بنسبة 0.46 بالمئة عند 1.2595 دولار، وبنسبة 0.36 بالمئة مقابل اليورو عند 1.1710 يورو.
--(بترا)
ر ش/ب ع/ ع ط
06/02/2024 20:23:17
MENAFN07022024000117011021ID1107820175
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