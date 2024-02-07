الإسترليني يرتفع أمام الدولار واليورو

لندن 6 شباط (بترا)- ارتفع الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء، أمام الدولار والعملة الأوروبية الموحدة (يورو). وحسب التقارير من مراكز المال البريطانية، صعد الإسترليني اليوم، أمام الدولار بنسبة 0.46 بالمئة عند 1.2595 دولار، وبنسبة 0.36 بالمئة مقابل اليورو عند 1.1710 يورو. --(بترا) ر ش/ب ع/ ع ط 06/02/2024 20:23:17

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