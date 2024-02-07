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وزيرا الصناعة والتجارة والاستثمار يتابعان آخر التطورات في القطاع الصناعي

2/7/2024 1:25:54 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 6 شباط (بترا)-نظمت غرفة صناعة عمان اليوم الثلاثاء، جولة لوزيري الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي والاستثمار خلود السقاف، في شركة عمون لصناعة الأجهزة الكهربائية والورقية، بهدف الاطلاع على آخر التطورات التي يعمل من خلالها القطاع الصناعي، وتسهم في توفير فرص عمل جديدة.

وأكد الوزيران حرص الحكومة على دعم تنافسية القطاع الصناعي بالتعاون مع غرف الصناعة، من خلال حل المعيقات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع، مشيرين إلى الحرص على تعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص، لا سيما مع القطاع الصناعي، الذي يعد من أهم القطاعات الإنتاجية والتي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتشغيل الأيدي العاملة الأردنية.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، زهير مراد، إن الصناعة الوطنية، رغم مرورها بالعديد من التحديات التي أثرت على تنافسيتها في السوق المحلية وأسواق التصدير، ومنها ارتفاع أسعار الطاقة، إلا أن المصانع الأردنية ما زالت ماضية في العملية الإنتاجية لدعم الاقتصاد الوطني، مستمدين العزيمة من والتحدي والإصرار من رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني، للاستمرار في التصنيع رغم التحديات.

وأشار إلى أن المصنع الذي يقع في منطقة القسطل الصناعية؛ يعمل في صناعة المنتجات والأكواب وعلب الأغذية الورقية، برأس مال مسجل مليون دينار، وبرأس مال عامل يصل إلى 5 ملايين دينار، ويشغل 51 عاملا وعاملة، ويصدر إلى لبنان، وفلسطين، والعراق والسعودية.

وشارك في الجولة رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير وعدد من أعضاء مجلسي غرفتي صناعة الأردن وعمان، إضافة إلى عدد من مسؤولي بعض المؤسسات المعنية بالعمل الصناعي.

--(بترا)


ع ن/ب ع/ ع ط

06/02/2024 20:22:40

MENAFN07022024000117011021ID1107820174

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