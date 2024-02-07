وزيرا الصناعة والتجارة والاستثمار يتابعان آخر التطورات في القطاع الصناعي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 شباط (بترا)-نظمت غرفة صناعة عمان اليوم الثلاثاء، جولة لوزيري الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي والاستثمار خلود السقاف، في شركة عمون لصناعة الأجهزة الكهربائية والورقية، بهدف الاطلاع على آخر التطورات التي يعمل من خلالها القطاع الصناعي، وتسهم في توفير فرص عمل جديدة.
وأكد الوزيران حرص الحكومة على دعم تنافسية القطاع الصناعي بالتعاون مع غرف الصناعة، من خلال حل المعيقات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع، مشيرين إلى الحرص على تعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص، لا سيما مع القطاع الصناعي، الذي يعد من أهم القطاعات الإنتاجية والتي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتشغيل الأيدي العاملة الأردنية.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، زهير مراد، إن الصناعة الوطنية، رغم مرورها بالعديد من التحديات التي أثرت على تنافسيتها في السوق المحلية وأسواق التصدير، ومنها ارتفاع أسعار الطاقة، إلا أن المصانع الأردنية ما زالت ماضية في العملية الإنتاجية لدعم الاقتصاد الوطني، مستمدين العزيمة من والتحدي والإصرار من رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني، للاستمرار في التصنيع رغم التحديات.
وأشار إلى أن المصنع الذي يقع في منطقة القسطل الصناعية؛ يعمل في صناعة المنتجات والأكواب وعلب الأغذية الورقية، برأس مال مسجل مليون دينار، وبرأس مال عامل يصل إلى 5 ملايين دينار، ويشغل 51 عاملا وعاملة، ويصدر إلى لبنان، وفلسطين، والعراق والسعودية.
وشارك في الجولة رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير وعدد من أعضاء مجلسي غرفتي صناعة الأردن وعمان، إضافة إلى عدد من مسؤولي بعض المؤسسات المعنية بالعمل الصناعي.
--(بترا)
ع ن/ب ع/ ع ط
06/02/2024 20:22:40
MENAFN07022024000117011021ID1107820174
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