منتخب النشامى لكرة القدم يكتب التاريخ ويتأهل إلى نهائي كأس آسيا

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 6 شباط (بترا)- حقق المنتخب الوطني لكرة القدم انجازا تاريخيا جديدا بتأهله إلى نهائي كأس آسيا، بعد فوزه اليوم الثلاثاء، على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 2-0 سجلهما اللاعبان يزن نعيمات وموسى التعمري في الدقيقتين 53 و66 في المباراة التي أقيمت على ملعب أحمد بن علي في العاصمة القطرية الدوحة.

وقدم المنتخب الوطني عرضا رائعا مميزا نجح من خلاله في التفوق على منتخب كوريا الجنوبية حيث مثل منتخبنا في التشكيلة الأساسية كل من يزيد أبو ليلى ويزن عرب وعبدالله نصيب وبراء مرعي وإحسان حداد ومحمد أبو حشيش ونزار الرشدان ونور الروابدة ويزن نعيمات وموسى التعمري ومحمود مرضي قبل أن يستبدل في الشوط الثاني يزن نعيمات باللاعب أنس العوضات واستبدال مرضي باللاعب إبراهيم سعادة رجائي عايد مكان الرشدان.

وفاجأ المنتخب الوطني نظيره الكوري بالضغط عليه في منتصف الملعب ما أربك لاعبي كوريا فيما اندفع لاعبونا بحثا عن التسجيل وكان لهم ما أرادوا عن طريق نعيمات والتعمري إلى جانب الفرص الضائعة.

وشهدت المباراة حضورا جماهيريا أردنيا كبيرا في المدرجات شجعوا بحرارة ورفعوا علم الوطن عاليا قبل أن يخرجوا للاحتفال خارج الملعب.

ويستعد الجمهور الأردني في قطر للاحتفال في أماكن عدة، في الدوحة الليلة في سهرات حتى الصباح ابتهاجا بهذا الفوز والوصول للنهائي.

ويعتبر وصول المنتخب الوطني إلى المباراة النهاىية في كأس آسيا انجازا تاريخيا كونه الأول في تاريخ الكرة الأردنية.

ويلتقي المنتخب الوطني الفائز من مباراة قطر وإيران في المباراة النهائية التي تقام يوم السبت المقبل.







--(بترا)





خ خ/ب ع / ع ط





06/02/2024 20:15:18