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الملك للمنتخب الوطني قدها النشامى

2/7/2024 1:25:40 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 6 شباط ( بترا )- هنأ جلالة الملك عبد الله الثاني المنتخب الوطني لكرة القدم والشعب الأردني بمناسبة تأهل المنتخب إلى نهائي كأس آسيا.

وقال جلالته في تغريدة على منصة (x) "قدها النشامى، رفعتوا راسنا! مبارك لكم ولكل الأردنيين وصولكم لنهائي آسيا.. راية الأردن مرفوعة دوما بهمة أبنائه وعزيمتهم، حيا الله النشامى"

-- ( بترا )

ع ط

06/02/2024 20:11:06

MENAFN07022024000117011021ID1107820172

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