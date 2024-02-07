الملك للمنتخب الوطني قدها النشامى
التاريخ
2/7/2024 1:25:40 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 شباط ( بترا )- هنأ جلالة الملك عبد الله الثاني المنتخب الوطني لكرة القدم والشعب الأردني بمناسبة تأهل المنتخب إلى نهائي كأس آسيا.
وقال جلالته في تغريدة على منصة (x) "قدها النشامى، رفعتوا راسنا! مبارك لكم ولكل الأردنيين وصولكم لنهائي آسيا.. راية الأردن مرفوعة دوما بهمة أبنائه وعزيمتهم، حيا الله النشامى"
-- ( بترا )
ع ط
06/02/2024 20:11:06
MENAFN07022024000117011021ID1107820172
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