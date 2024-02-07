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التراث الملكي الأردني تخصص حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي لمناسبة اليوبيل الفضي ( اعادة مصححة )

2/7/2024 1:25:40 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 6 شباط (بترا)-خصصت إدارة التراث الملكي الأردني في الديوان الملكي الهاشمي حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي احتفاء بمناسبة اليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش.
وسيتم عبر الحسابات تسليط الضوء على مسيرة الإنجاز التي حققها الأردن في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني.
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Twitter (X):
Youtube: @royalheritagejo
Instagram:
--(بترا)
م خ/رق
06/02/2024 19:54:05

MENAFN07022024000117011021ID1107820169

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