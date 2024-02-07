التراث الملكي الأردني تخصص حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي لمناسبة اليوبيل الفضي ( اعادة مصححة )

التراث الملكي الأردني تخصص حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي لمناسبة اليوبيل الفضي ( اعادة مصححة )
التاريخ
2/7/2024 1:25:40 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 شباط (بترا)-خصصت إدارة التراث الملكي الأردني في الديوان الملكي الهاشمي حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي احتفاء بمناسبة اليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش.
وسيتم عبر الحسابات تسليط الضوء على مسيرة الإنجاز التي حققها الأردن في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني.
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--(بترا)
م خ/رق
06/02/2024 19:54:05
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