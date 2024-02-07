الخرابشة: فلس الريف يزود 473 موقعا ومنزلا بالكهرباء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 شباط (بترا)- أقرت اللجنة التوجيهية العليا لفلس الريف خلال اجتماع ترأسه وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الثلاثاء، قوائم المنازل والمواقع المستفيدة من إيصال التيار الكهربائي بواسطة الشبكات الإعتيادية وعددها حوالي 443 منزلاً وموقعاً بتكلفة إجمالية بلغت اكثر من 1,5 مليون دينار .
وقال الخرابشة في تصريح صحفي، إن اللجنة أقرت مجموعة مشاريع ومواقع ليجري إيصال التيار الكهربائي لها على حساب فلس الريف، وتشمل تجمعات سكانية وأنشطة اقتصادية بعد التوسع في هذه الخدمة بموجب تعديلات جرت على أسس إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف.
من جهته، قال مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف في الوزارة المهندس هشام المومني، إن القرارات شملت تجمعات سكانية مكونة من 5 منازل خارج حدود التنظيم بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت 675 ألف دينار، وتجمعات سكانية تتكون من 3 منازل خارج حدود التنظيم بحد أدنى بلغت تكلفة إيصال التيار الكهربائي لها 321 ألف دينار.
وأضاف المومني أن القرارات شملت المنازل الإنفرادية الواقعة خارج حدود التنظيم التي تستفيد من الشبكات القائمة بتكلفة إجمالية بلغت 97 ألف دينار، وشريحة المنازل للأسر العفيفة الواقعة داخل حدود التنظيم في مناطق إمتياز شركات توزيع الكهرباء وبتكلفة إجمالية بلغت 15 ألف دينار، وجاء هذا البند لدعم الأسر العفيفة من ذوي الدخل المحدود.
وبين أن القرارات شملت أيضا دعم فلس الريف لشريحة المشاريع المتضمنة مزارع دواجن وأبقار وأغنام وأسماك ضمن مناطق جيوب الفقر الواقعة خارج حدود التنظيم، حيث بلغت القيمة الاجمالية للمشاريع المنفذة 48 ألف دينار، سعيأً من الوزارة في دعم المزارعين وتشجيع إنتاج الثروة الحيوانية وتعزيز الاعتماد على الذات.
وأضاف المومني أن الفئات الموافق عليها تشمل إنارة الطرق المؤدية إلى المقابر بتكلفة بلغت 139 ألف دينار، للتسهيل على المواطنين دفن موتاهم خلال فترات الليل.
ولفت المومني إلى أن فلس الريف ساهم في دعم المشاريع الإنتاجية والصناعية والاستثمارية الواقعة في مناطق جيوب الفقر وخارج حدود التنظيم، ضمن الأسس المعتمدة شريطة أن توفر هذه المشاريع فرص عمل للأردنيين من سكان منطقة المشروع، ودعم المجتمع المحلي، حيث بلغت مساهمة فلس الريف للمشاريع وفقاً للقرارات 60 ألف دينار.
وأشار إلى أن الفئات المستهدفة في دعم فلس الريف والتي شملتها قرارات اللجنة هي المزارع المتضمنة الأبار الإرتوازية الواقعة خارج التنظيم بتكلفة إجمالية بلغت 144 ألف دينار بهدف دعم المزارعين والنهوض بالقطاع للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
وبين أن فلس الريف ساهم بما قيمته 64 ألف دينار لإيصال التيار الكهربائي لمشاريع القطاعات الحكومية والجمعيات التعاونية الزراعية والخيرية.
ولغايات إستغلال مصادر الطاقة البديلة، وافقت اللجنة على تركيب أنظمة الخلايا الشمسية المرتبطة مع الشبكة لــ28 منزلاً للأسر العفيفة والمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، لتخفيف فاتورة الطاقة الشهرية لهذه الفئة ما يسهم بشكل غير مباشر في زيادة الدخل المادي الشهري لهذه الفئة، وتحسين المستوى الاقتصادي لها.
كما ساهم فلس الريف بتركيب أنظمة الخلايا الشمسية غير المرتبطة مع الشبكة لــ3 منازل للأسر العفيفة الواقعة خارج حدود التنظيم والبعيدة عن الشبكة الكهربائية بكلفة مالية مقدارها 12 ألف دينار.
--(بترا)
م ف/م ف/ف ق
06/02/2024 15:41:15
MENAFN07022024000117011021ID1107820168
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.