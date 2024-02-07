الخرابشة: فلس الريف يزود 473 موقعا ومنزلا بالكهرباء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 شباط (بترا)- أقرت اللجنة التوجيهية العليا لفلس الريف خلال اجتماع ترأسه وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الثلاثاء، قوائم المنازل والمواقع المستفيدة من إيصال التيار الكهربائي بواسطة الشبكات الإعتيادية وعددها حوالي 443 منزلاً وموقعاً بتكلفة إجمالية بلغت اكثر من 1,5 مليون دينار .

وقال الخرابشة في تصريح صحفي، إن اللجنة أقرت مجموعة مشاريع ومواقع ليجري إيصال التيار الكهربائي لها على حساب فلس الريف، وتشمل تجمعات سكانية وأنشطة اقتصادية بعد التوسع في هذه الخدمة بموجب تعديلات جرت على أسس إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف.

من جهته، قال مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف في الوزارة المهندس هشام المومني، إن القرارات شملت تجمعات سكانية مكونة من 5 منازل خارج حدود التنظيم بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت 675 ألف دينار، وتجمعات سكانية تتكون من 3 منازل خارج حدود التنظيم بحد أدنى بلغت تكلفة إيصال التيار الكهربائي لها 321 ألف دينار.

وأضاف المومني أن القرارات شملت المنازل الإنفرادية الواقعة خارج حدود التنظيم التي تستفيد من الشبكات القائمة بتكلفة إجمالية بلغت 97 ألف دينار، وشريحة المنازل للأسر العفيفة الواقعة داخل حدود التنظيم في مناطق إمتياز شركات توزيع الكهرباء وبتكلفة إجمالية بلغت 15 ألف دينار، وجاء هذا البند لدعم الأسر العفيفة من ذوي الدخل المحدود.

وبين أن القرارات شملت أيضا دعم فلس الريف لشريحة المشاريع المتضمنة مزارع دواجن وأبقار وأغنام وأسماك ضمن مناطق جيوب الفقر الواقعة خارج حدود التنظيم، حيث بلغت القيمة الاجمالية للمشاريع المنفذة 48 ألف دينار، سعيأً من الوزارة في دعم المزارعين وتشجيع إنتاج الثروة الحيوانية وتعزيز الاعتماد على الذات.

وأضاف المومني أن الفئات الموافق عليها تشمل إنارة الطرق المؤدية إلى المقابر بتكلفة بلغت 139 ألف دينار، للتسهيل على المواطنين دفن موتاهم خلال فترات الليل.

ولفت المومني إلى أن فلس الريف ساهم في دعم المشاريع الإنتاجية والصناعية والاستثمارية الواقعة في مناطق جيوب الفقر وخارج حدود التنظيم، ضمن الأسس المعتمدة شريطة أن توفر هذه المشاريع فرص عمل للأردنيين من سكان منطقة المشروع، ودعم المجتمع المحلي، حيث بلغت مساهمة فلس الريف للمشاريع وفقاً للقرارات 60 ألف دينار.

وأشار إلى أن الفئات المستهدفة في دعم فلس الريف والتي شملتها قرارات اللجنة هي المزارع المتضمنة الأبار الإرتوازية الواقعة خارج التنظيم بتكلفة إجمالية بلغت 144 ألف دينار بهدف دعم المزارعين والنهوض بالقطاع للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

وبين أن فلس الريف ساهم بما قيمته 64 ألف دينار لإيصال التيار الكهربائي لمشاريع القطاعات الحكومية والجمعيات التعاونية الزراعية والخيرية.

ولغايات إستغلال مصادر الطاقة البديلة، وافقت اللجنة على تركيب أنظمة الخلايا الشمسية المرتبطة مع الشبكة لــ28 منزلاً للأسر العفيفة والمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، لتخفيف فاتورة الطاقة الشهرية لهذه الفئة ما يسهم بشكل غير مباشر في زيادة الدخل المادي الشهري لهذه الفئة، وتحسين المستوى الاقتصادي لها.

كما ساهم فلس الريف بتركيب أنظمة الخلايا الشمسية غير المرتبطة مع الشبكة لــ3 منازل للأسر العفيفة الواقعة خارج حدود التنظيم والبعيدة عن الشبكة الكهربائية بكلفة مالية مقدارها 12 ألف دينار.

--(بترا)

م ف/م ف/ف ق

06/02/2024 15:41:15