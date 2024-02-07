فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في وادي الأردن غداً

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في وادي الأردن غداً
التاريخ
2/7/2024 1:25:40 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
الأغوار 6 شباط (بترا)- أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في وادي الأردن، غداً الأربعاء، لغايات الصيانة السنوية.
وقالت الشركة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن فصل التيار الذي سيكون من الساعة 9 صباحاً ولغاية 3:30 عصراً، سيشمل مناطق: ظهرة الرمل ومضخة ظهرة الرمل ومضخة رقم 78 ومزرعة الجامعة الأردنية ومختبر فحص التربة وتفرع عرعر ومزارع عبدالله عرعر وخطاب ومصلح حمدان وزيدان وسالم نينو.
--(بترا)
أ غ/ب ع/ ع ط
06/02/2024 19:23:03
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