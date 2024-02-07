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فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في وادي الأردن غداً

2/7/2024 1:25:40 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الأغوار 6 شباط (بترا)- أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في وادي الأردن، غداً الأربعاء، لغايات الصيانة السنوية.
وقالت الشركة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن فصل التيار الذي سيكون من الساعة 9 صباحاً ولغاية 3:30 عصراً، سيشمل مناطق: ظهرة الرمل ومضخة ظهرة الرمل ومضخة رقم 78 ومزرعة الجامعة الأردنية ومختبر فحص التربة وتفرع عرعر ومزارع عبدالله عرعر وخطاب ومصلح حمدان وزيدان وسالم نينو.
--(بترا)
أ غ/ب ع/ ع ط
06/02/2024 19:23:03

MENAFN07022024000117011021ID1107820167

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