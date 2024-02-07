قطر للتربية والعلوم تنظم لقاء إعلاميا في عمان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 شباط (بترا)- نظمت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، اليوم الثلاثاء لقاء مع عدد من الصحفيين والإعلاميين الأردنيين.
وقدم أعضاء المكتب الإعلامي بالمؤسسة، عرضاً توضيحيا بهدف التعريف بخطط المؤسسة وأنشطتها وفعالياتها، وسبل تطوير الشراكات الإعلامية مع وسائل الإعلام الاردنية.
واستعرضت مدير إدارة الإعلام في مؤسسة قطر للتربية، الجازي آل حنزاب، جزءاً من أنشطة المؤسسة وفعالياتها المستقبلية، وأكدت أن دور المؤسسة لا يقتصر على تنظيم الأحداث والفعاليات بدولة قطر، وإنما تعنى بدول الإقليم وما يعود بالنفع عليها في مختلف المجالات، سياسية وإقتصادية وتعليمية واجتماعية.
وقالت إنه وعلى مدار أكثر من 20 عامًا، دأبت المؤسسة على تعزيز الابتكار وريادة الأعمال على المستوى الإقليمي، ودعم مساعي تنمية المجتمع وثقافة التعلّم مدى الحياة، وإعداد ألمع العقول لمواجهة التحديات المستقبلية الكبرى.
وفي ذات السياق، استذكرت الأخصائي الأول في العلاقات الإعلامية في المؤسسة، عليا السويدي، جانبا من الأنشطة الكبرى التي أشرفت "قطر للتربية والعلوم" على تنفيذها وادارتها مثل قمة "TED" بالعربي الختامية في الدوحة العام الماضي التي شارك بها وحضرها نحو 4 آلاف شخص.
وأكدت السويدي، أن المؤسسة ماضية قدما في الانفتاح على العالم العربي، وإشراك مختلف القطاعات في الأنشطة المقبلة بما يعود بالنفع والتقدم على الجميع.
بدوره أشار أخصائي المكتب الإعلامي في "قطر للتربية والعلوم" زيدون الكناني إلى أهمية التشبيك الإعلامي بين المؤسسة ووسائل الإعلام الأردنية.
يشار أن "قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع" منظمة غير ربحية، تتمحور مهام المراكز التابعة لها وبرامجها ومبادراتها حول التعليم والبحوث والابتكار وتنمية المجتمع.
--(بترا)
ج ب/ ن ح/ ع ط
06/02/2024 18:58:49
MENAFN07022024000117011021ID1107820166
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