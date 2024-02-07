قطر للتربية والعلوم تنظم لقاء إعلاميا في عمان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 شباط (بترا)- نظمت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، اليوم الثلاثاء لقاء مع عدد من الصحفيين والإعلاميين الأردنيين.

وقدم أعضاء المكتب الإعلامي بالمؤسسة، عرضاً توضيحيا بهدف التعريف بخطط المؤسسة وأنشطتها وفعالياتها، وسبل تطوير الشراكات الإعلامية مع وسائل الإعلام الاردنية.

واستعرضت مدير إدارة الإعلام في مؤسسة قطر للتربية، الجازي آل حنزاب، جزءاً من أنشطة المؤسسة وفعالياتها المستقبلية، وأكدت أن دور المؤسسة لا يقتصر على تنظيم الأحداث والفعاليات بدولة قطر، وإنما تعنى بدول الإقليم وما يعود بالنفع عليها في مختلف المجالات، سياسية وإقتصادية وتعليمية واجتماعية.

وقالت إنه وعلى مدار أكثر من 20 عامًا، دأبت المؤسسة على تعزيز الابتكار وريادة الأعمال على المستوى الإقليمي، ودعم مساعي تنمية المجتمع وثقافة التعلّم مدى الحياة، وإعداد ألمع العقول لمواجهة التحديات المستقبلية الكبرى.

وفي ذات السياق، استذكرت الأخصائي الأول في العلاقات الإعلامية في المؤسسة، عليا السويدي، جانبا من الأنشطة الكبرى التي أشرفت "قطر للتربية والعلوم" على تنفيذها وادارتها مثل قمة "TED" بالعربي الختامية في الدوحة العام الماضي التي شارك بها وحضرها نحو 4 آلاف شخص.

وأكدت السويدي، أن المؤسسة ماضية قدما في الانفتاح على العالم العربي، وإشراك مختلف القطاعات في الأنشطة المقبلة بما يعود بالنفع والتقدم على الجميع.

بدوره أشار أخصائي المكتب الإعلامي في "قطر للتربية والعلوم" زيدون الكناني إلى أهمية التشبيك الإعلامي بين المؤسسة ووسائل الإعلام الأردنية.

يشار أن "قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع" منظمة غير ربحية، تتمحور مهام المراكز التابعة لها وبرامجها ومبادراتها حول التعليم والبحوث والابتكار وتنمية المجتمع.

--(بترا)

ج ب/ ن ح/ ع ط

06/02/2024 18:58:49

