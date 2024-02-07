اختتام أعمال ملتقى التعليم العالي الأردني التركي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 شباط (بترا)- اختتم ملتقى التعليم العالي الأردني التركي، اليوم الثلاثاء في عمان، أعماله، في إطار تنفيذ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للخطة التنفيذية لاستراتيجية استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي بالأردن للأعوام (2023-2027).

وشملت الملتقى، تقديم عروض خاصة عن قطاع التعليم العالي في الأردن وتركيا، وعروض أخرى تتعلق بالجامعات الأردنية والجامعات التركية المشاركة في الملتقى.

وأتيح المجال للمشاركين في الملتقى التشبيك فيما بينها وتوقيع اتفاقيات توأمة، واستعراض برامج خاصة أعدتها الجامعات الأردنية لاستقطاب الطلبة الأتراك الراغبين بدراسة اللغة العربية.

وجرى ترتيب أعمال الملتقى بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة تنشيط السياحة، ومجلس التعليم العالي التركي، وذلك بحضور وزير التعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، ورئيس مجلس التعليم العالي التركي الدكتور إيرول اوزفار، والسفير التركي في عمان اردام أوزان، وأمين عام الوزارة الدكتور مأمون الدبعي، إضافة إلى عدد من رؤساء الجامعات الأردنية والتركية الرسمية والخاصة.

--(بترا)

أ ر/ن ح/رق

06/02/2024 18:42:32