اختتام أعمال ملتقى التعليم العالي الأردني التركي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 شباط (بترا)- اختتم ملتقى التعليم العالي الأردني التركي، اليوم الثلاثاء في عمان، أعماله، في إطار تنفيذ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للخطة التنفيذية لاستراتيجية استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي بالأردن للأعوام (2023-2027).
وشملت الملتقى، تقديم عروض خاصة عن قطاع التعليم العالي في الأردن وتركيا، وعروض أخرى تتعلق بالجامعات الأردنية والجامعات التركية المشاركة في الملتقى.
وأتيح المجال للمشاركين في الملتقى التشبيك فيما بينها وتوقيع اتفاقيات توأمة، واستعراض برامج خاصة أعدتها الجامعات الأردنية لاستقطاب الطلبة الأتراك الراغبين بدراسة اللغة العربية.
وجرى ترتيب أعمال الملتقى بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة تنشيط السياحة، ومجلس التعليم العالي التركي، وذلك بحضور وزير التعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، ورئيس مجلس التعليم العالي التركي الدكتور إيرول اوزفار، والسفير التركي في عمان اردام أوزان، وأمين عام الوزارة الدكتور مأمون الدبعي، إضافة إلى عدد من رؤساء الجامعات الأردنية والتركية الرسمية والخاصة.
--(بترا)
أ ر/ن ح/رق
06/02/2024 18:42:32
MENAFN07022024000117011021ID1107820165
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