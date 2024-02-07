اتفاقية تعاون بين الجامعة الأردنية وجهد للمؤتمرات والتدريب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 شباط (بترا)- وقعت الجامعة الأردنية، وشركة جهد للمؤتمرات والتدريب، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بينهما وعقد عدد من الدورات المشتركة.
وتضمنت الاتفاقية، التي وقعها نائب رئيس الجامعة الدكتور زياد حوامدة، ورئيس هيئة المديرين في شركة جهد حسام المجالي، الى التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من الدورات التدريبية في مجالات متعددة تُصدر شهاداتها من مركز الاستشارات والتدريب في الجامعة الأردنية ويصادق عليها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ومن أبرز الدورات التى سيتم عقدها وفقا للاتفاقية، كشف التزييف والتزوير، والبطاقات الائتمانية، ودورات في اكتساب المهارات البنكية، ومهارات التمويل للمشاريع المتوسطة والصغيرة، والتحليل المالي في القطاع المصرفي، ودورة الازمات وأسس الاحتواء الإعلامي.
--(بترا)
س ص/رق
06/02/2024 18:37:58
MENAFN07022024000117011021ID1107820164
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