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اتفاقية تعاون بين الجامعة الأردنية وجهد للمؤتمرات والتدريب

2/7/2024 1:25:34 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 6 شباط (بترا)- وقعت الجامعة الأردنية، وشركة جهد للمؤتمرات والتدريب، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بينهما وعقد عدد من الدورات المشتركة.
وتضمنت الاتفاقية، التي وقعها نائب رئيس الجامعة الدكتور زياد حوامدة، ورئيس هيئة المديرين في شركة جهد حسام المجالي، الى التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من الدورات التدريبية في مجالات متعددة تُصدر شهاداتها من مركز الاستشارات والتدريب في الجامعة الأردنية ويصادق عليها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ومن أبرز الدورات التى سيتم عقدها وفقا للاتفاقية، كشف التزييف والتزوير، والبطاقات الائتمانية، ودورات في اكتساب المهارات البنكية، ومهارات التمويل للمشاريع المتوسطة والصغيرة، والتحليل المالي في القطاع المصرفي، ودورة الازمات وأسس الاحتواء الإعلامي.
--(بترا)
س ص/رق
06/02/2024 18:37:58

MENAFN07022024000117011021ID1107820164

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