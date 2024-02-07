وزير الداخلية يفتتح مبنى محافظة المفرق الجديد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق 6 شباط (بترا) هشام القاضي- افتتح وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم الثلاثاء، المبنى الجديد لمحافظة المفرق، الذي أنشئ لغايات تقديم الخدمة المثلى للمواطنين، ويشكل جزءا من رؤية جلالة لملك عبدالله الثاني للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار الفراية خلال تفقده سير العمل في مبنى مديرية الأحوال المدنية الجديد وما جرى إنجازه، إلى أن المبنى حال استكماله ومباشرة العمل فيه سيشكل نقلة نوعية فيما يتعلق بخدمة المواطنين.
ولفت إلى إمكانية تقليص عدد مكاتب الأحوال المدنية مستقبلاً حسب الخدمات المقدمة للمواطنين من حيث العامل الجغرافي، وعدد السكان، والمساحة المخدومة.
وترأس الفراية اجتماعاً في دار المحافظة بحضور محافظ المفرق، ومدراء الأجهزة الأمنية، ورئيس مجلس المحافظة، ورئيس بلدية المفرق الكبرى، وضعهم خلاله بصورة الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية في المملكة.
وأكد ضرورة التواصل مع المواطنين، وورصد الأولويات حسب الأهمية فيما يتعلق بالتعامل مع المشاريع في موازنة مجلس المحافظة.
--(بترا)
ه ق/ م ف/
06/02/2024 18:34:18
MENAFN07022024000117011021ID1107820163
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.