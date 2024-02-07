وزير الداخلية يفتتح مبنى محافظة المفرق الجديد

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق 6 شباط (بترا) هشام القاضي- افتتح وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم الثلاثاء، المبنى الجديد لمحافظة المفرق، الذي أنشئ لغايات تقديم الخدمة المثلى للمواطنين، ويشكل جزءا من رؤية جلالة لملك عبدالله الثاني للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار الفراية خلال تفقده سير العمل في مبنى مديرية الأحوال المدنية الجديد وما جرى إنجازه، إلى أن المبنى حال استكماله ومباشرة العمل فيه سيشكل نقلة نوعية فيما يتعلق بخدمة المواطنين.

ولفت إلى إمكانية تقليص عدد مكاتب الأحوال المدنية مستقبلاً حسب الخدمات المقدمة للمواطنين من حيث العامل الجغرافي، وعدد السكان، والمساحة المخدومة.

وترأس الفراية اجتماعاً في دار المحافظة بحضور محافظ المفرق، ومدراء الأجهزة الأمنية، ورئيس مجلس المحافظة، ورئيس بلدية المفرق الكبرى، وضعهم خلاله بصورة الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية في المملكة.

وأكد ضرورة التواصل مع المواطنين، وورصد الأولويات حسب الأهمية فيما يتعلق بالتعامل مع المشاريع في موازنة مجلس المحافظة.

--(بترا)

ه ق/ م ف/

06/02/2024 18:34:18