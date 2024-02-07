Wednesday, 07 February 2024 09:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الداخلية يفتتح مبنى محافظة المفرق الجديد

2/7/2024 1:25:33 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

المفرق 6 شباط (بترا) هشام القاضي- افتتح وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم الثلاثاء، المبنى الجديد لمحافظة المفرق، الذي أنشئ لغايات تقديم الخدمة المثلى للمواطنين، ويشكل جزءا من رؤية جلالة لملك عبدالله الثاني للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار الفراية خلال تفقده سير العمل في مبنى مديرية الأحوال المدنية الجديد وما جرى إنجازه، إلى أن المبنى حال استكماله ومباشرة العمل فيه سيشكل نقلة نوعية فيما يتعلق بخدمة المواطنين.
ولفت إلى إمكانية تقليص عدد مكاتب الأحوال المدنية مستقبلاً حسب الخدمات المقدمة للمواطنين من حيث العامل الجغرافي، وعدد السكان، والمساحة المخدومة.
وترأس الفراية اجتماعاً في دار المحافظة بحضور محافظ المفرق، ومدراء الأجهزة الأمنية، ورئيس مجلس المحافظة، ورئيس بلدية المفرق الكبرى، وضعهم خلاله بصورة الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية في المملكة.
وأكد ضرورة التواصل مع المواطنين، وورصد الأولويات حسب الأهمية فيما يتعلق بالتعامل مع المشاريع في موازنة مجلس المحافظة.
--(بترا)
ه ق/ م ف/
06/02/2024 18:34:18

MENAFN07022024000117011021ID1107820163

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث