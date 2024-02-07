استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شرق نابلس
التاريخ
2/7/2024 1:25:33 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 6 شباط (بترا) - استشهد شاب فلسطيني، اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة نابلس في الضفة الغربية.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان إن الشاب (18 عاما) استشهد بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار عليه قرب حاجز بيت فوريك شرق نابلس، بزعم محاولته تنفيذ عملية.
وكانت قوات الاحتلال أطلقت النار عصر اليوم على الشاب وتركته ينزف ومنعت وصول سيارات الإسعاف، ودفعت بتعزيزات إضافية من جنودها إلى حاجز بيت فوريك، ومنعت الحركة في محيطه.
--(بترا)
م ف/ن ح/رق
06/02/2024 18:28:05
MENAFN07022024000117011021ID1107820162
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