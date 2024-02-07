استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شرق نابلس

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 6 شباط (بترا) - استشهد شاب فلسطيني، اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة نابلس في الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان إن الشاب (18 عاما) استشهد بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار عليه قرب حاجز بيت فوريك شرق نابلس، بزعم محاولته تنفيذ عملية.

وكانت قوات الاحتلال أطلقت النار عصر اليوم على الشاب وتركته ينزف ومنعت وصول سيارات الإسعاف، ودفعت بتعزيزات إضافية من جنودها إلى حاجز بيت فوريك، ومنعت الحركة في محيطه.

--(بترا)

م ف/ن ح/رق

06/02/2024 18:28:05

