وزير الأشغال يتفقد طريقي السلط - العارضة ومعدي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 شباط (بترا)- قال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، أن مشروع إعادة تأهيل طريق السلط- العارضة سيسهم في تنشيط الحركة السياحية والتجارية والزراعية بمنطقة الأغوار الوسطى، ويعزز الفرص الاستثمارية في منطقة وادي الأردن.

وأضاف خلال جولة ميدانية، اليوم الثلاثاء، تفقد خلالها سير الأعمال في المشروع، أن الطريق استراتيجي وحيوي، ومن المنتظر أن يسهم في رفد الحركة السياحية والاستثمارية في المملكة بما ينعكس إيجابا على العجلة الاقتصادية، لافتا إلى أهمية الطريق الرابط بين عمان ومنطقة البلقاء بمنطقتي البحر الميت السياحية ووادي الأردن الزراعية.

واطلع أبو السمن خلال الجولة على واقع الأعمال المنفذة في المشروع، بدءا من تقاطع الصبيحي (السلط) إلى تقاطع العارضة (الأغوار)، مشددا على ضرورة مواصلة وتيرة الانجاز الحالية والتقيد بالمواصفات الفنية وجودة الأعمال.

وبلغت نسبة الانجاز في المشروع 85 بالمئة، ومن المنتظر إنتهاء المشروع في الربع الثاني من العام الحالي.

ويتضمن المشروع إعادة إنشاء وتأهيل الطريق من تقاطع الصبيحي لغاية تقاطع العارضة، بطول (12.5 كم) ليصبح أربعة مسارب مفصولة مع أكتاف وإنشاء تقاطع حمرة الصحن، كما يتضمن العمل إعادة ترتيب الجزر الوسطية في تقاطع العارضة لتتناسب مع أعمال التحسين.

كما يشمل العمل إنشاء وتحسين عبارات تصريف مياه الأمطار وأعمال الحماية اللازمة وأعمال جدران استنادية، إضافة لأعمال السلامة العامة كافة، من إشارات ومتطلبات السلامة المرورية وأعمال الإنارة، وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميًا.

وبلغت تكلفة المشروع نحو 26 مليون دينار، ممول بمنحة من جمهورية الصين الشعبية، ومن موازنة وزارة الأشغال.

كما تفقد وزير الأشغال، سير الأعمال في مشروع الطريق الواصل من مثلث العارضة إلى منطقة معدي والبالغة تكلفته نحو 1.25 مليون دينار، ويشتمل على أعمال إعادة تأهيل الطريق بطول 2.25 كم، ليصبح طريق بأربعة مسارب مفصول بجزيرة وسطية، وتنفيذ أعمال الإنارة على طول الطريق.

كما تشمل الأعمال في المشروع، إعادة تأهيل 4 عبارات صندوقية على أودية يمر الشارع فوقها لتصبح وفق النماذج الهندسية المعتمدة، كما يشمل تعزيز الطريق بكافة عناصر السلامة المرورية اللازمة.

وفي ختام جولته، زار أبو السمن مبنى بلدية معدي، حيث بحث مع رئيس البلدية فيصل النعيمات، واقع الطرق النافذة ضمن حدود البلدية، واستمع إلى مطالب المنطقة واحتياجاتها في مجال الطرق النافذة والزراعية، موعزا للمعنيين بدراسة تلك الاحتياجات وتقديم تقارير فنية حيالها.

--(بترا)

م ح/ف م/رق

06/02/2024 18:23:40