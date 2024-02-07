الريف والبادية النيابية تزور ‏الهيئة الخيرية الهاشمية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 شباط (بترا)- قالت رئيسة لجنة الريف والبادية النيابية المهندسة عبير الجبور، إن الاردن لن يتوانى عن تقديم يد العون والمساعدة في شتى الظروف لمن يحتاجها، وخصوصا الأشقاء في فلسطين بكل الإمكانيات المتاحة، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.
وأكدت خلال زيارة اللجنة اليوم الثلاثاء لمقر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، أن الأردن كان ولا يزال يقدم يد العون للأشقاء في مختلف مناطقهم، حيث شارك في تقديم المساعدات للكثير من الدول الشقيقة والصديقة التي تعرضت لكوارث طبيعة أو أزمات، وكان السند والعون بكل الإمكانيات المتاحة.
وطالبت خلال الزيارة بتخصيص مشاريع لأبناء مناطق الريف والبادية، التي تعاني من ظروف معيشية صعبة وتهميش، ولا يزال أبناؤها يبحثون عن عمل.
ودعت لتحسين واقع الحياة الاقتصادية والاجتماعية لتلك المناطق، ودعم المرأة والشباب، وتمكينهم في المجالات كافة.
من جهتهما، أشارت النائبتان، هادية السرحان، وزينب البدول، إلى الجهود التي تقوم بها الهيئة تجاه الفلسطينيين والغزيين والمواطنين، مطالبتين بزيادة مساعداتها للتخفيف من حالة الفقر والبطالة في المحافظات، وتقديم مشاريع ومساعدات للمحتاجين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها المواطن.
بدوره، قال أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي، إن الهيئة أنشأت عام 1990 جل نشاطاتها في الخارج، مشيرا إلى أن مساعداتها وصلت إلى 43 دولة حول العالم.
وأشار إلى أن الهيئة، تقدم المساعدات الإغاثية والطبية للأشقاء الفلسطينيين والغزيين، لافتا إلى أنها تقدم خدماتها أيضا للمواطنين في مختلف المناطق والمحافظات.
وعرض لأبرز المبادرات والمشاريع التي تنفذها الهيئة للتخفيف على المواطنين والمحتاجين حول العالم.
--(بترا)
م خ/ف م/رق
06/02/2024 18:17:45
MENAFN07022024000117011021ID1107820160
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.