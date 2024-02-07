الريف والبادية النيابية تزور ‏الهيئة الخيرية الهاشمية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 شباط (بترا)- قالت رئيسة لجنة الريف والبادية النيابية المهندسة عبير الجبور، إن الاردن لن يتوانى عن تقديم يد العون والمساعدة في شتى الظروف لمن يحتاجها، وخصوصا الأشقاء في فلسطين بكل الإمكانيات المتاحة، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأكدت خلال زيارة اللجنة اليوم الثلاثاء لمقر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، أن الأردن كان ولا يزال يقدم يد العون للأشقاء في مختلف مناطقهم، حيث شارك في تقديم المساعدات للكثير من الدول الشقيقة والصديقة التي تعرضت لكوارث طبيعة أو أزمات، وكان السند والعون بكل الإمكانيات المتاحة.

وطالبت خلال الزيارة بتخصيص مشاريع لأبناء مناطق الريف والبادية، التي تعاني من ظروف معيشية صعبة وتهميش، ولا يزال أبناؤها يبحثون عن عمل.

ودعت لتحسين واقع الحياة الاقتصادية والاجتماعية لتلك المناطق، ودعم المرأة والشباب، وتمكينهم في المجالات كافة.

من جهتهما، أشارت النائبتان، هادية السرحان، وزينب البدول، إلى الجهود التي تقوم بها الهيئة تجاه الفلسطينيين والغزيين والمواطنين، مطالبتين بزيادة مساعداتها للتخفيف من حالة الفقر والبطالة في المحافظات، وتقديم مشاريع ومساعدات للمحتاجين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها المواطن.

بدوره، قال أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي، إن الهيئة أنشأت عام 1990 جل نشاطاتها في الخارج، مشيرا إلى أن مساعداتها وصلت إلى 43 دولة حول العالم.

وأشار إلى أن الهيئة، تقدم المساعدات الإغاثية والطبية للأشقاء الفلسطينيين والغزيين، لافتا إلى أنها تقدم خدماتها أيضا للمواطنين في مختلف المناطق والمحافظات.

وعرض لأبرز المبادرات والمشاريع التي تنفذها الهيئة للتخفيف على المواطنين والمحتاجين حول العالم.

--(بترا)

م خ/ف م/رق

06/02/2024 18:17:45