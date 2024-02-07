لجنة فلسطين النيابية تزور وكالة الأونروا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 شباط (بترا)- زارت لجنة فلسطين النيابية، اليوم الثلاثاء، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، والتقت مدير شؤون الوكالة، أولاف بيكر.

واستعرض رئيس اللجنة النائب المهندس فراس العجارمة، جهود جلالة الملك عبدالله الثاني الداعمة للأونروا، قائلا: إن جلالة الملك يولي القضية الفلسطينية اهتماما كبيرا.

وأكد العجارمة أهمية استمرار عمل الوكالة في أقاليم عملها، فهي شاهد حقيقي على معاناة اللاجئين الفلسطينيين.

وأوضح أن وقف التمويل عن الوكالة سيكون له تبعات خطيرة على اللاجئين الفلسطينيين والدول المضيفة، ولا سيما أن الأردن يستضيف نحو 2.4 مليون منهم، ما يعني أن إيقاف التمويل سيعود بالضرر على الخدمات المقدمة للمخيمات خاصة التعليمية والصحية.

وأشار العجارمة إلى أن اللجنة ستقود حراكا برلمانيا دوليا لحشد الدعم للأونروا، وحثّ حكومات الدول التي أوقفت الدعم على إعادة التمويل.

من جهتهما، قال النائبان فايز بصبوص ومحمد الهلالات، إن "فلسطين النيابية" تتماهى مع القيادة الهاشمية والدبلوماسية الأردنية التي يقودها باقتدار جلالة الملك في دعم وإسناد القضية الفلسطينية .

وأشادا بمواقف جلالة الملك في تأمين الدعم المستدام للوكالة.

من جانبه، قال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان، إن زيارة اللجنة، رسالة قوية لدعم الشعب الفلسطيني والأونروا.

بدوره، أشاد بيكر، بجهود جلالة الملك والحكومة الأردنية في الوقوف دائما بجانب الأونروا، ودعمها بالوسائل والسبل كافة، لتقوم بدورها ومهامها في خدمة اللاجئين.

وثمن جهود مجلس النواب ولجنة فلسطين في دعم الأونروا في المحافل البرلمانية الدولية، مستعرضا تداعيات قرار وقف التمويل على الوكالة والأردن، إذ أن ذلك سيعني توقف الخدمات الرئيسة التعليمية والصحية.

--(بترا)

م خ/ن ح/رق

06/02/2024 18:11:19