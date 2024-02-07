لجنة فلسطين النيابية تزور وكالة الأونروا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 شباط (بترا)- زارت لجنة فلسطين النيابية، اليوم الثلاثاء، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، والتقت مدير شؤون الوكالة، أولاف بيكر.
واستعرض رئيس اللجنة النائب المهندس فراس العجارمة، جهود جلالة الملك عبدالله الثاني الداعمة للأونروا، قائلا: إن جلالة الملك يولي القضية الفلسطينية اهتماما كبيرا.
وأكد العجارمة أهمية استمرار عمل الوكالة في أقاليم عملها، فهي شاهد حقيقي على معاناة اللاجئين الفلسطينيين.
وأوضح أن وقف التمويل عن الوكالة سيكون له تبعات خطيرة على اللاجئين الفلسطينيين والدول المضيفة، ولا سيما أن الأردن يستضيف نحو 2.4 مليون منهم، ما يعني أن إيقاف التمويل سيعود بالضرر على الخدمات المقدمة للمخيمات خاصة التعليمية والصحية.
وأشار العجارمة إلى أن اللجنة ستقود حراكا برلمانيا دوليا لحشد الدعم للأونروا، وحثّ حكومات الدول التي أوقفت الدعم على إعادة التمويل.
من جهتهما، قال النائبان فايز بصبوص ومحمد الهلالات، إن "فلسطين النيابية" تتماهى مع القيادة الهاشمية والدبلوماسية الأردنية التي يقودها باقتدار جلالة الملك في دعم وإسناد القضية الفلسطينية .
وأشادا بمواقف جلالة الملك في تأمين الدعم المستدام للوكالة.
من جانبه، قال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان، إن زيارة اللجنة، رسالة قوية لدعم الشعب الفلسطيني والأونروا.
بدوره، أشاد بيكر، بجهود جلالة الملك والحكومة الأردنية في الوقوف دائما بجانب الأونروا، ودعمها بالوسائل والسبل كافة، لتقوم بدورها ومهامها في خدمة اللاجئين.
وثمن جهود مجلس النواب ولجنة فلسطين في دعم الأونروا في المحافل البرلمانية الدولية، مستعرضا تداعيات قرار وقف التمويل على الوكالة والأردن، إذ أن ذلك سيعني توقف الخدمات الرئيسة التعليمية والصحية.
--(بترا)
م خ/ن ح/رق
06/02/2024 18:11:19
MENAFN07022024000117011021ID1107820159
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