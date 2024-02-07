المبيضين: الأردن مستمر في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحشد موقف دولي لوقف الحرب على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 شباط (بترا)- قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، إن الأردن مستمر في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وحشد موقف دولي لوقف الحرب على قطاع غزة، ومنع تهجير المدنيين، وإدامة إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للأهل في القطاع.

وأشار المبيضين خلال منتدى التواصل الحكومي، اليوم الثلاثاء، إلى لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس دولة الإمارات سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في إطار التنسيق المستمر والجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة، وتأكيد الزعيمين على تكثيف العمل والجهود لوقف إطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات لأهالي القطاع.

ولفت إلى أن مجموع الطائرات المرسلة إلى قطاع غزة بلغ 49 طائرة، منها إنزالات جوية، وذلك استجابة لمتطلبات الأهل في القطاع، وجزءا من الدور الأردني لدعم صمودهم، ولتمكين المستشفيات الميدانية الأردنية في غزة من مواصلة عملها في تقديم الخدمات الطبية للغزيين، للتخفيف عنهم جراء الحرب المستعرة على القطاع.

وحول الإجراءات الحكومية، أشار المبيضين إلى توجيهات رئيس الوزراء المستمرة بضرورة ضبط الأسواق، وتوفير المواد الأساسية في أسواق المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية بأسعارها الحالية حتى نهاية شهر رمضان المبارك دون تغيير، رغم الظروف الإقليمية التي أثرت على عمليات الشحن، مبينا أن الفرق الرَّقابيَّة الحكومية قامت منذ بداية هذا العام بزيارة 7190 منشأة تجاريَّة نتج عنها تحرير مخالفات كما تمَّ استقبال شكاوى وجرى التَّعامل معها.

كما لفت المبيضين إلى أن يوم غد الأربعاء يصادف ذكرى الوفاء والبيعة، "الوفاء لإرث الراحل العظيم الملك الحسين بن طلال، والبيعة لجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه".

--(بترا)

هـ أ/ن ح/رق

06/02/2024 18:07:05