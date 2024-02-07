المبيضين: الأردن مستمر في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحشد موقف دولي لوقف الحرب على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 شباط (بترا)- قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، إن الأردن مستمر في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وحشد موقف دولي لوقف الحرب على قطاع غزة، ومنع تهجير المدنيين، وإدامة إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للأهل في القطاع.
وأشار المبيضين خلال منتدى التواصل الحكومي، اليوم الثلاثاء، إلى لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس دولة الإمارات سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في إطار التنسيق المستمر والجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة، وتأكيد الزعيمين على تكثيف العمل والجهود لوقف إطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات لأهالي القطاع.
ولفت إلى أن مجموع الطائرات المرسلة إلى قطاع غزة بلغ 49 طائرة، منها إنزالات جوية، وذلك استجابة لمتطلبات الأهل في القطاع، وجزءا من الدور الأردني لدعم صمودهم، ولتمكين المستشفيات الميدانية الأردنية في غزة من مواصلة عملها في تقديم الخدمات الطبية للغزيين، للتخفيف عنهم جراء الحرب المستعرة على القطاع.
وحول الإجراءات الحكومية، أشار المبيضين إلى توجيهات رئيس الوزراء المستمرة بضرورة ضبط الأسواق، وتوفير المواد الأساسية في أسواق المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية بأسعارها الحالية حتى نهاية شهر رمضان المبارك دون تغيير، رغم الظروف الإقليمية التي أثرت على عمليات الشحن، مبينا أن الفرق الرَّقابيَّة الحكومية قامت منذ بداية هذا العام بزيارة 7190 منشأة تجاريَّة نتج عنها تحرير مخالفات كما تمَّ استقبال شكاوى وجرى التَّعامل معها.
كما لفت المبيضين إلى أن يوم غد الأربعاء يصادف ذكرى الوفاء والبيعة، "الوفاء لإرث الراحل العظيم الملك الحسين بن طلال، والبيعة لجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه".
--(بترا)
هـ أ/ن ح/رق
06/02/2024 18:07:05
MENAFN07022024000117011021ID1107820158
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.