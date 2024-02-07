الخصاونة: استحداث ورفع علم اليوبيل الفضي غدا على السواري بمناسبة مرور 25 عاما على الجلوس الملكي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 شباط (بترا)- بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاما على جلوس جلالة الملك عبدالله الثَّاني ابن الحسين على العرش، قرَّر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، استحداث "علم اليوبيل الفضّي" لغايات رفعه على سواري الأعلام، ابتداء من يوم غد الأربعاء الموافق للسابع من شباط وحتى نهاية العام الحالي.

وتضمَّن القرار أن يُرفَع علم اليوبيل الفضّي بحيث يكون على يمين النَّاظر، والعلم الأردني على يساره.

ويكون قياس العلم بنفس نِسب وقياسات العلم الأردني (الطُّول ضعف العرض) وعلى أن يكون قياس العلم الدَّاخلي (90 * 180سم) وارتفاع السَّارية من الأرض (230 سم)، وقياس العلم الخارجي (180 *360 سم) فأكبر، ويكون ارتفاع السَّارية عن الأرض متناسباً مع حجم العلم الخارجي؛ فيما يكون قياس علم الطَّاولة (12*24 سم) وارتفاع السَّارية عن الطَّاولة (30سم).

وستتوافر نسخة إلكترونيَّة للعلم بجودة عالية، ويمكن الحصول عليها ابتداءً من يوم غد الأربعاء من خلال الموقع الإلكتروني الرَّسمي للديوان الملكي الهاشمي العامر (

--(بترا)

ع ق/ف م/رق

06/02/2024 18:02:50