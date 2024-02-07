مذكرة تفاهم بين بورصة عمان وجامعة الشرق الأوسط

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 شباط (بترا)- وقعت بورصة عمان وجامعة الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لزيادة مستوى التعاون والتنسيق بينهما.
ونصت المذكرة،التي وقعها المدير التنفيذي للبورصة مازن الوظائفي، ورئيسة الجامعة الدكتورة سلام محادين، على تبادل الخبرات والمعلومات، ونشر التوعية وثقافة الاستثمار في الأوراق المالية، وتقديم مشاريع مشتركة تخدم الطرفين.
وتضمنت، تبادل الزيارات الميدانية، والخدمات المخبرية والفنية واللوجستية المتوفرة، والتعاون مع عمادة الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة في الجامعة لترسيخ ثقافة الابتكار وتطوير نقل التكنولوجيا والأفكار الريادية، وإمكانية إدراج مادة تعليمية تتعلق بالأوراق المالية والتداول ضمن مساق كلية الأعمال، وتدريب عدد من طلبة الجامعة، وإنشاء غرفة محاكاة التداول في الجامعة لتدريب طلبتها على أنظمة وآليات وقواعد التداول المطبقة في البورصة، وكيفية استخدام شاشات التداول.
وقال الوظائفي، إن توقيع المذكرة يأتي ضمن إطار سياسة البورصة ومسؤوليتها المجتمعية وحرصها على تعميق علاقتها مع الجامعات الوطنية لأهمية هذه العلاقة بين الطرفين، وسعيها لتعزيز المعرفة والثقافة في كل ما يتعلق بسوق رأس المال الوطني والاستثمار في الأوراق المالية بين شرائح المجتمع، خصوصا بين طلبة التخصصات ذات العلاقة في الجامعات الوطنية، بما يزيد من كفاءة الطلبة وتحسين فرصهم الوظيفية، وربط الجانب الأكاديمي بالمهني والعملي، وتعزيز مخرجات التعليم الجامعي. .
بدورها، بينت محادين أن إبرام المذكرة، يأتي استكمالا لخطط الجامعة الرامية إلى إعداد الطلبة ماليا، ما سيوفر لطلبة كلية الأعمال فرصة التخصص في مجال معين من الممارسة المالية، وتعزيز خبراتهم ، حيث سيتم بموجب المذكرة إنشاء غرفة محاكاة للتداول في البورصة، لمواكبة التقنيات الرقمية الحديثة في تعليم وتدريب الطلبة.
--(بترا)
رش/ف م/رق
06/02/2024 17:39:06
MENAFN07022024000117011021ID1107820156
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