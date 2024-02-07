مذكرة تفاهم بين بورصة عمان وجامعة الشرق الأوسط

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 شباط (بترا)- وقعت بورصة عمان وجامعة الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لزيادة مستوى التعاون والتنسيق بينهما.

ونصت المذكرة،التي وقعها المدير التنفيذي للبورصة مازن الوظائفي، ورئيسة الجامعة الدكتورة سلام محادين، على تبادل الخبرات والمعلومات، ونشر التوعية وثقافة الاستثمار في الأوراق المالية، وتقديم مشاريع مشتركة تخدم الطرفين.

وتضمنت، تبادل الزيارات الميدانية، والخدمات المخبرية والفنية واللوجستية المتوفرة، والتعاون مع عمادة الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة في الجامعة لترسيخ ثقافة الابتكار وتطوير نقل التكنولوجيا والأفكار الريادية، وإمكانية إدراج مادة تعليمية تتعلق بالأوراق المالية والتداول ضمن مساق كلية الأعمال، وتدريب عدد من طلبة الجامعة، وإنشاء غرفة محاكاة التداول في الجامعة لتدريب طلبتها على أنظمة وآليات وقواعد التداول المطبقة في البورصة، وكيفية استخدام شاشات التداول.

وقال الوظائفي، إن توقيع المذكرة يأتي ضمن إطار سياسة البورصة ومسؤوليتها المجتمعية وحرصها على تعميق علاقتها مع الجامعات الوطنية لأهمية هذه العلاقة بين الطرفين، وسعيها لتعزيز المعرفة والثقافة في كل ما يتعلق بسوق رأس المال الوطني والاستثمار في الأوراق المالية بين شرائح المجتمع، خصوصا بين طلبة التخصصات ذات العلاقة في الجامعات الوطنية، بما يزيد من كفاءة الطلبة وتحسين فرصهم الوظيفية، وربط الجانب الأكاديمي بالمهني والعملي، وتعزيز مخرجات التعليم الجامعي. .

بدورها، بينت محادين أن إبرام المذكرة، يأتي استكمالا لخطط الجامعة الرامية إلى إعداد الطلبة ماليا، ما سيوفر لطلبة كلية الأعمال فرصة التخصص في مجال معين من الممارسة المالية، وتعزيز خبراتهم ، حيث سيتم بموجب المذكرة إنشاء غرفة محاكاة للتداول في البورصة، لمواكبة التقنيات الرقمية الحديثة في تعليم وتدريب الطلبة.

--(بترا)

رش/ف م/رق

06/02/2024 17:39:06

