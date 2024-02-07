الهواري: وزارة الصحة أنجزت 70% من استراتيجيتها للأعوام 2023 2025

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 شباط (بترا)- من عمر الدهامشة – أكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، أن الوزارة أنجزت 70 بالمئة من استراتيجيتها للأعوام (2023 – 2025)،

وأنه لن يمر شهر دون اي إنجاز جديد في الوزارة لخدمة المواطنين.

وأضاف الهواري خلال منتدى التواصل الحكومي اليوم الثلاثاء، الذي تنظمه وزارة الاتصال الحكومي، بحضور وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، بعنوان "رفع كفاءة القطاع الصحي الحكومي"، أن المملكة نجحت في استيعاب الضغط الكبير الذي واجهته المملكة جراء أزمات اللجوء المتكررة، ما زاد العبء على البنية التحتية ومنها المنظومة الصحية، إضافة إلى مواجهة تحديات أزمة فيروس كورونا بقدرة عالية وحافظ عليها من خلال رفع كفاءة القطاع الصحي لاستيعاب الاكتظاظ نوعاً وكماً.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ ودراسة لإنشاء عدد من المشاريع وإدخال التكنولوجيا إلى النظام الصحي، لمواجهة تحدي الاكتظاظ في المستشفيات ترجمة للتوجيهات الملكية للحكومة بتطوير وتحسين الرعاية الصحية للمواطن، من خلال توفير الخدمات الصحية اللائقة للمرضى، والتوسع في إدخال التكنولوجيا للقطاع الصحي التي سيصل عدد خدماتها الى 63 خدمة في شهر آب المقبل، مشيرا الى الى اطلاق 36 خدمة منها قريبا للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وشدد الهواري على أن نجاح القطاع الصحي يأتي عبر التشاركية مع القطاعات الصحية المختلفة، منها الخدمات الطبية الملكية والجامعات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وبين ان تعديلات قانون المجلس الطبي الأردني إحدى الركائز والحلول المقدمة للموارد البشرية في القطاع الصحي للسنوات المقبلة، مشيرا الى انها تعالج النقص الشديد الحاصل في الاختصاصات، وعودة العقول المهاجرة.

وحول التغطية الصحية الشاملة، لفت الهواري إلى أن الوزارة تعمل على التدرج للوصول إلى التغطية الشاملة بحلول عام 2030، والتي تحتاج إلى هيكلة وتشريعات واستدامة مالية.

وعرض الهواري، لإجراءات الوزارة لتطوير البنية التحتية من خلال افتتاح مراكز صحية جديدة، وإعادة تأهيل عدد منها وتوسعتها وصيانتها، وتوسعة أقسام الكلى في عدد من المستشفيات، والاستفادة من المستشفيات الميدانية.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على التوسع في تقديم خدمات صحية متخصصة، مبينا ان الوزارة تجري عمليات نوعية لأول مرة في مستشفياتها، اذ إجرت نحو 7500 عملية قسطرة قلبية و500 عملية قلب مفتوح خلال العام الماضي، إضافة إلى التوسع في الخدمات المتخصصة في مستشفى الجراحات التخصصية، والتوسع في مركز سميح دروزة للأورام في مرحلته الثالثة والتي اعطت خلال العام الماضي نحو 3 آلاف جرعة علاج كيماوي للمرضى.

وحول تطوير الخدمات، بين أن الوزارة عملت على إتاحة المجال لمشتركي التأمين بمراجعة طوارئ المستشفيات الخاصة المتعاقد معها، والتوسع في خدمات توصيل أدوية الأمراض المزمنة والذي يشهد تطورا يوميا، الى جانب التوسع في حوسبة المستشفيات والمراكز الصحية، واعتمادية المستشفيات والمراكز الصحية، واستخدام أنظمة الطاقة البديلة، وافتتاح عيادات الإقلاع عن التدخين.

وعن تأهيل الموارد البشرية، أكد أن الوزارة ماضية في اعتماد برامج في تخصصات فرعية جديدة من خلال المجلس الطبي، وابتعاث أطباء للتخصصات الأساسية والفرعية، وزيادة أعداد الأطباء في برامج الإقامة، وتدريب الكوادر الصحية في مركز تدريب الإنعاش القلبي الرئوي، وفي مجال الرعاية التأسيسية، مؤكدا أهمية النهج التشاركي الذي انتهجته الوزارة وتعاونها مع الجامعات وتحقيقها للتكاملية مع الشركاء في تقديم الخدمات.

وأشار الهواري إلى أن الوزارة أنجزت العديد من التشريعات لتنظيم العمل والتسهيل على متلقي الخدمة أبرزها عام 2023، منها نظام معدل لنظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية، ونظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد، ونظام معدل لنظام ترخيص مزاولة مهنة التمريض والقبالة، وتعليمات معدلة لتعليمات إصدار البطاقة التعريفية لدى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2023، وتعليمات شمول الاشخاص ذوي الاعاقة بالتأمين الصحي المدني لسنة 2023، وتعليمات معدلة لتعليمات شمول الأفراد من المواطنين بالتأمين الصحي المدني لسنة 2023.

وبين ان الوزارة وضمن الاستراتيجيات والحملات الوطنية، أطلقت استراتيجيها للأعوام (2023-2025)، انجز منها 70 بالمئة، واعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ والتدخين بأشكاله كافة وسيتم تطبيقه في المؤسسات، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للسياحة العلاجية، وإطلاق الحملة الوطنية للتوعية بأنماط الحياة الصحية، وإطلاق الحملة الوطنية للرضاعة الطبيعية، وإطلاق الحملة التعريفية بالتطوير المهني المستمر (التعليمات المتعلقة بتجديد ترخيص العاملين بالمهن الصحية).

ونوه الهواري بالإنجازات التي تحققت مع مطلع العام 2024، حيث تم إطلاق وحدة صوت متلقي الخدمة، وافتتاح 3 مراكز صحية أولية في محافظتي إربد وجرش (كفر أسد، ساكب، جُبَّة)، وافتتاح توسعة مركز صحي كفر يوبا الشامل بمحافظة إربد، وافتتاح وحدة الرنين المغناطيسي وتوسعة وحدة غسيل الكلى بمستشفى النديم بمحافظة مادبا، وافتتاح مركز أسنان تخصصي بمديرية صحة مأدبا، وإطلاق حملة وطنية للكشف المبكر عن خلع الورك التطوري.

عرض الهواري، أبرز المشاريع التي تعمل الوزارة على تنفيذها منها، مركز تعزيز سلاسل التزويد، ومستشفى الأميرة بسمة، والمستشفى الافتراضي، و مركز المحاكاة للتعليم والتدريب، وانشاء وتوسعة وصيانة عدة مراكز صحية، وتطوير وتحديث مستشفى البشير من خلال فصل العيادات الخارجية، وبناء مركز وطني للطب الشرعي خارج اسوار مستشفيات البشير، إضافة إلى تحديث وتوسعة مستشفى الأمير حسين، والبدء بمشروع توسعة مستشفى الأمير فيصل، والبدء بالدراسات لإنشاء وتجهيز قسم الإسعاف والطوارئ والكلى والعناية الحثيثة ضمن مستشفى المفرق الحكومي.

--(بترا)

ع د/ن ح/ف ق

06/02/2024 17:31:40