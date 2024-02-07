مالية الأعيان تناقش موازنة وزارتي السياحة والطاقة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 شباط (بترا)- واصلت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة الدكتور رجائي المعشر، اليوم الثلاثاء، مناقشة موزانة وزارتي السياحة والآثار والطاقة والثروة المعدنية، للسنة المالية 2024، وذلك في اجتماعين منفصلين.

وقال العين المعشر خلال الاجتماع الصباحي، بحضور وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، إن الاجتماع يأتي لمناقشة موازنة الوزارة لأهمية مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد الوطني، وأثر حرب غزة على إيرادات القطاع، والتعرف على ماهية خطة الاستجابة لمعالجة الآثار الناجمة على القطاع من خلال ما تم رصده في موازنة القطاع.

من جانبه، تحدث الوزير القيسي عن أدوار الوزارة في مجال التسويق والترويج، والآثار العامة من حيث الترميم والتطوير وحماية المواقع الأثرية، والتدريب والتأهيل، حيث يتم تدريب الأدلاء السياحيين وتأهيل العاملين في القطاع السياحي، مشيراً إلى قيام الوزارة بتشكيل فرق تقوم بالمراقبة بشكل مستمر والتزويد بالتغذية الراجعة.

وأضاف أن الخطة السياحية من ناحية الترويج تستهدف السياحة الدينية والسياحة العلاجية، مشيرا إلى أن الخطة السياحية تستهدف أيضا التواصل مع الفاتيكان والمنظمات السياحية وعدد من الدول الجديدة مثل الصين والدول الافريقية لاستقطاب السياح من تلك الدول، بهدف توسيع شريحة الزوار إلى المملكة.

وبين أنه وللتخفيف من الأضرار على القطاع السياحي، تم الطلب من الجهات المتضررة التقدم بما يثبت ذلك، مشيرا للتواصل مع البنك المركزي ومؤسسة الضمان الاجتماعي لتقديم القروض بشكل ميسر للمتضررين في القطاع.

وقال إنه جرى العمل على تطوير وتحسين بعض المواقع الأثرية ومن ضمنها، البترا والعمل جار لاستدامة وتأهيل البنية التحتية للمواقع الأثرية الأخرى.

وحضر الاجتماع أمين عام الوزارة الدكتور عماد حجازين، ومدير عام الآثار الدكتور فادي بلعاوي، ومدير عام هيئة تنشيط السياحة بالوكالة وائل الروسان، وعميد معهد مادبا لفن الفسيفساء الدكتور احمد العمايرة، ومدير متحف الأردن المهندس إيهاب عمارين.

وفي الاجتماع المسائي، التقت اللجنة وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة لمناقشة موازنة الوزارة، حيث أكد المعشر أهمية قطاع الطاقة والتعدين والطاقة المتجددة وأثره في الاقتصاد الوطني.

وبين أهمية معرفة خطة الوزارة الرامية لخفض الخسائر على قطاع الطاقة، ومدى مواءمة ما تم رصده من مخصصات لموازنة الطاقة مع الاستجابة للرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي.

من ناحيته، قال الوزير الخرابشة إن قطاع الطاقة حيوي، وإن التشوهات في دعم شرائح الكهرباء والخسائر الناتجة في قطاع الطاقة، هي خسائر شركة الكهرباء الوطنية والعمل جار على تطبيق خطة لخفض الكلف التشغيلية، ومراجعة أسعار الكهرباء المباعة لشركات توزيع الكهرباء من خلال شركة استشارية للوصول لأسعار مناسبة وعادلة.

وأضاف أنه تم إعادة التفكير في الدعم للقطاعات بحيث تحقق الغاية منها في استيفاء إيرادات تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وأن العمل جار لتخفيض الفاقد في الكهرباء من خلال إجراءات متبعة للحد من هذه الخسائر.

وبين الخرابشة، بحضور أمين عام الوزارة أماني العزام، وأمين عام هيئة الطاقة الذرية الدكتور احمد الصباغ، أن ملف التعدين تم التعامل معه من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع الشركات المتخصصة بالتنقيب عن عدة معادن، منوهاً إلى وجود مؤشرات إيجابية ذات مردود تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

وبين، بحضور مدير عام شركة الكهرباء الوطنية أمجد الرواشدة، ومدير عام شركة السمرا لتوليد الكهرباء سفيان البطانية، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة بالوكالة نبيل العتوم، أنه فيما يتعلق في عملية التنقيب عن الغاز، تم حفر بئر جديدة، أعطت أرقاما ممتازة في منطقة الريشة، والعمل جار على حفر مجموعة آبار جديدة للتنقيب.

--(بترا)

م ش/ف م/رق

06/02/2024 17:41:10