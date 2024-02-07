الصليب الاحمر: إجلاء 8000 شخص من مستشفى الأمل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 شباط (بترا)- قال الصليب الاحمر إنه تم اليوم الثلاثاء، إجلاء نحو 8000 شخص من مستشفى الأمل المحاصر بالقتال في جنوب قطاع غزة، فيما لا يزال نحو 300 شخص بينهم مسنون، عالقون هناك.
ووفقاً لـ(فرانس برس)، قال الناطق باسم الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، توماسو ديلا لونغا، خلال مؤتمر صحافي في جنيف "إن الوضع الإنساني في قطاع غزة أكثر من كارثي".
وأشار إلى أن هناك حالياً نحو مئة مسنّ وأصحاب إعاقات لم يتمكنوا من مغادرة المستشفى، إضافة لـ80 مريضًا و100 موظف ومتطوع ما يزالون داخله.
--(بترا)
أ ن/ ف م
06/02/2024 17:14:08
MENAFN07022024000117011021ID1107820153
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