Wednesday, 07 February 2024 09:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصليب الاحمر: إجلاء 8000 شخص من مستشفى الأمل

2/7/2024 1:25:23 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 6 شباط (بترا)- قال الصليب الاحمر إنه تم اليوم الثلاثاء، إجلاء نحو 8000 شخص من مستشفى الأمل المحاصر بالقتال في جنوب قطاع غزة، فيما لا يزال نحو 300 شخص بينهم مسنون، عالقون هناك.
ووفقاً لـ(فرانس برس)، قال الناطق باسم الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، توماسو ديلا لونغا، خلال مؤتمر صحافي في جنيف "إن الوضع الإنساني في قطاع غزة أكثر من كارثي".
وأشار إلى أن هناك حالياً نحو مئة مسنّ وأصحاب إعاقات لم يتمكنوا من مغادرة المستشفى، إضافة لـ80 مريضًا و100 موظف ومتطوع ما يزالون داخله.
--(بترا)
أ ن/ ف م
06/02/2024 17:14:08

MENAFN07022024000117011021ID1107820153

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث