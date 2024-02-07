الصليب الاحمر: إجلاء 8000 شخص من مستشفى الأمل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 شباط (بترا)- قال الصليب الاحمر إنه تم اليوم الثلاثاء، إجلاء نحو 8000 شخص من مستشفى الأمل المحاصر بالقتال في جنوب قطاع غزة، فيما لا يزال نحو 300 شخص بينهم مسنون، عالقون هناك.

ووفقاً لـ(فرانس برس)، قال الناطق باسم الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، توماسو ديلا لونغا، خلال مؤتمر صحافي في جنيف "إن الوضع الإنساني في قطاع غزة أكثر من كارثي".

وأشار إلى أن هناك حالياً نحو مئة مسنّ وأصحاب إعاقات لم يتمكنوا من مغادرة المستشفى، إضافة لـ80 مريضًا و100 موظف ومتطوع ما يزالون داخله.

--(بترا)

أ ن/ ف م

06/02/2024 17:14:08