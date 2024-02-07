تخريج الفوج الأول من أكاديمية إدارة الرياضات الإلكترونية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 شباط (بترا)- أقامت أكاديمية إدارة الرياضات الإلكترونية، حفل تخريج الفوج الأول من منتسبي أولى دوراتها التدريبية، بحضور سمو الأمير عمر بن فيصل، رئيس الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية.
وبحسب بيان لشركة زين الأردن اليوم الثلاثاء، أطلقت الأكاديمية العام الماضي في إطار التعاون بين زين الأردن و"ميس الورد" و "إي بي ميديا" المتخصصتين في صناعة الألعاب الإلكترونية؛ بهدف تطوير المهارات والمواهب الأردنية والعربية في مجال الرياضات الإلكترونية، والمساهمة في تنمية هذا القطاع الواعد في المملكة.
وأقيم حفل التخريج في جامعة الحسين التقنية، حيث سلّم الرئيسان التنفيذيان لشركتي زين الأردن فهد الجاسم، و"ميس الورد" نور خريس، الشهادات للخريجين، بحضور سفيرة دولة السويد ألكسندرا ريدمارك، ورئيس جامعة الحسين التقنية الدكتور اسماعيل الحنطي.
وشارك في الدورة 11 طالباً وطالبة من هواة ومحترفي الألعاب الإلكترونية، والعاملون بهذا المجال في الأردن، والراغبون بتطوير مهاراتهم، حيث تضمّنت الدورة 30 ساعة تدريبية اشتملت على تدريب نظري وعملي قدّمها مدربون ومتخصصون في إدارة الألعاب الإلكترونية، وتناولت مجالات إدارة الفرق وفعاليات الألعاب الإلكترونية، والتسويق، كما تم تعريف المشاركين على التحديات والتعقيدات التي تواجه قطاع الألعاب الإلكترونية وكيفية مواجهتها.
--(بترا)
غ ح/ ن ح/ف ق
06/02/2024 17:04:16
MENAFN07022024000117011021ID1107820152
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