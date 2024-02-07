تخريج الفوج الأول من أكاديمية إدارة الرياضات الإلكترونية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 شباط (بترا)- أقامت أكاديمية إدارة الرياضات الإلكترونية، حفل تخريج الفوج الأول من منتسبي أولى دوراتها التدريبية، بحضور سمو الأمير عمر بن فيصل، رئيس الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية.

وبحسب بيان لشركة زين الأردن اليوم الثلاثاء، أطلقت الأكاديمية العام الماضي في إطار التعاون بين زين الأردن و"ميس الورد" و "إي بي ميديا" المتخصصتين في صناعة الألعاب الإلكترونية؛ بهدف تطوير المهارات والمواهب الأردنية والعربية في مجال الرياضات الإلكترونية، والمساهمة في تنمية هذا القطاع الواعد في المملكة.

وأقيم حفل التخريج في جامعة الحسين التقنية، حيث سلّم الرئيسان التنفيذيان لشركتي زين الأردن فهد الجاسم، و"ميس الورد" نور خريس، الشهادات للخريجين، بحضور سفيرة دولة السويد ألكسندرا ريدمارك، ورئيس جامعة الحسين التقنية الدكتور اسماعيل الحنطي.

وشارك في الدورة 11 طالباً وطالبة من هواة ومحترفي الألعاب الإلكترونية، والعاملون بهذا المجال في الأردن، والراغبون بتطوير مهاراتهم، حيث تضمّنت الدورة 30 ساعة تدريبية اشتملت على تدريب نظري وعملي قدّمها مدربون ومتخصصون في إدارة الألعاب الإلكترونية، وتناولت مجالات إدارة الفرق وفعاليات الألعاب الإلكترونية، والتسويق، كما تم تعريف المشاركين على التحديات والتعقيدات التي تواجه قطاع الألعاب الإلكترونية وكيفية مواجهتها.

--(بترا)

غ ح/ ن ح/ف ق

06/02/2024 17:04:16