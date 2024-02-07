الرويشد : نسبة تخزين المياه بالحفائر والسدود الترابية 100 بالمئة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق 6 شباط (بترا)-بلغت نسبة تخزين المياه في الحفائر والسدود الترابية بلواء الرويشد 100 بالمئة، وفقا لمدير زراعة المفرق المهندس حسين الدليجم .
وقال الدليجم، اليوم الثلاثاء، إن عدد الحفائر الترابية في اللواء بلغ 71 حفيرة بسعة 50 ألف متر مكعب من المياه لكل حفيرة، إضافة إلى وجود 7 سدود ترابية بسعات تخزينية متفاوتة، لافتا إلى أن تلك الحفائر والسدود تعد تجميعية لمياه الأمطار والأودية، وتعود بالفائدة على مربي الثروة الحيوانية من خلال توفير مصادر مائية لسقاية مواشيهم دون الحاجة إلى التنقل لمسافات طويلة للبحث عن مصادر مائية أخرى.
وأضاف أن فائدة الحفائر والسدود الترابية في لواء الرويشد لاتقتصر فقط على توفير مصادر مائية للمواشي، وانما تسهم في تخفيف الضغط عن المياه الجوفية، لا سيما أن لواء الرويشد يضم حيازات ذات أعداد كبيرة.
--(بترا)
ه ق/ ف م
06/02/2024 16:59:21
MENAFN07022024000117011021ID1107820151
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