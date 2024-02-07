الرويشد : نسبة تخزين المياه بالحفائر والسدود الترابية 100 بالمئة

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق 6 شباط (بترا)-بلغت نسبة تخزين المياه في الحفائر والسدود الترابية بلواء الرويشد 100 بالمئة، وفقا لمدير زراعة المفرق المهندس حسين الدليجم .

وقال الدليجم، اليوم الثلاثاء، إن عدد الحفائر الترابية في اللواء بلغ 71 حفيرة بسعة 50 ألف متر مكعب من المياه لكل حفيرة، إضافة إلى وجود 7 سدود ترابية بسعات تخزينية متفاوتة، لافتا إلى أن تلك الحفائر والسدود تعد تجميعية لمياه الأمطار والأودية، وتعود بالفائدة على مربي الثروة الحيوانية من خلال توفير مصادر مائية لسقاية مواشيهم دون الحاجة إلى التنقل لمسافات طويلة للبحث عن مصادر مائية أخرى.

وأضاف أن فائدة الحفائر والسدود الترابية في لواء الرويشد لاتقتصر فقط على توفير مصادر مائية للمواشي، وانما تسهم في تخفيف الضغط عن المياه الجوفية، لا سيما أن لواء الرويشد يضم حيازات ذات أعداد كبيرة.

--(بترا)

ه ق/ ف م

06/02/2024 16:59:21