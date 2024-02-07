وزيرة النقل تبحث مع سفير أذربيجان مجالات التعاون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 6 شباط (بترا)- بحثت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، لدى لقائها في مكتبها ، سفير جمهورية أذربيجان في عمان ايلدار سليموف، أوجه التعاون بين البلدين في مجال النقل.
ووفقا لبيان الوزارة، اليوم الثلاثاء، استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها خاصة المتعلقة بالاتفاقيات الثنائية في مجال النقل البحري والجوي لتسهيل حركة النقل.
وثمنت التهتموني الجهود المشتركة المبذولة لدعم تعزيز التعاون، والتطلع إلى مزيد من تبادل الخبرات في قطاع النقل.
من جانبه، أشاد السفير الأذربيجاني بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وضرورة تطويرها بما يحقق مصالحهما المشتركة.
--(بترا)
ن ش/ ف م
06/02/2024 16:57:57
MENAFN07022024000117011021ID1107820150
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