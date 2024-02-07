وزيرة النقل تبحث مع سفير أذربيجان مجالات التعاون

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 6 شباط (بترا)- بحثت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، لدى لقائها في مكتبها ، سفير جمهورية أذربيجان في عمان ايلدار سليموف، أوجه التعاون بين البلدين في مجال النقل.

ووفقا لبيان الوزارة، اليوم الثلاثاء، استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها خاصة المتعلقة بالاتفاقيات الثنائية في مجال النقل البحري والجوي لتسهيل حركة النقل.

وثمنت التهتموني الجهود المشتركة المبذولة لدعم تعزيز التعاون، والتطلع إلى مزيد من تبادل الخبرات في قطاع النقل.

من جانبه، أشاد السفير الأذربيجاني بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وضرورة تطويرها بما يحقق مصالحهما المشتركة.

--(بترا)

ن ش/ ف م

06/02/2024 16:57:57