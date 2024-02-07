وزير الاقتصاد الرقمي والريادة يحاضر في كلية الدفاع الوطني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 شباط (بترا)- قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة إن حماية أصول المعلومات في المملكة أمر بالغ الأهمية لضمان أمن جميع العاملين والمقيمين فيها، وإيجاد فرص استثمارية جديدة، وتطوير الأعمال مع زيادة فعاليتها وكفاءتها.

وأكد الهناندة خلال محاضرة له اليوم الثلاثاء، في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، بعنوان "الاقتصاد الرقمي والأمن الوطني"، للدارسين في دورة الدفاع الوطني/21، بحضور آمر الكلية وأعضاء هيئة التوجيه، أن الوزارة تسعى في رؤيتها الاستراتيجية إلى إيجاد بيئة رقمية محفزة للنمو الاقتصادي، وداعمة لريادة الأعمال، وممكنة للاستقرار الاجتماعي والسياسي.

وأوضح أنه لأهمية الأمن السيبراني، أصدرت الحكومة الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2018-2023)، ومجموعة من السياسات المؤسسية المتعلقة بالأمن السيبراني الوطني، مبينا أن الوزارة تدرك أهمية وجود منظومة فعالة للأمن السيبراني على المستوى الوطني، فالفضاء السيبراني يتطلب حماية ممنهجة وشاملة على المستويات الدولية والمحلية والقطاعية.

وأضاف أن الوزارة تسعى إلى التطوير الشمولي لمهارات الأردن الرقمية والريادية، وتقديم أفضل الخدمات الرقمية وضمان وصولها إلى أكبر عدد من المستخدمين، وبناء وتطوير البنية التحتية، وتوفير الوصول الآمن للبيانات عالية الجودة، إضافة إلى مراجعة القوانين والأنظمة وتعزيز الثقة بالبيئة الرقمية، وتهيئة الظروف الملائمة لنمو وازدهار الشركات الناشئة.

وأكد الهناندة أن رؤية الوزارة تقوم على تحقيق اقتصاد رقمي آمن وشمولي، يحقق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، وإعداد قوانين وأنظمة تتوافق مع غايات دعم وتنمية الاقتصاد الرقمي والريادة وإعداد السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج لتطوير البنية التحتية الرقمية، إضافةً إلى تطوير خدمات حكومية رقمية متكاملة وموثوقة، وبناء وإدارة وتشغيل نظام المعلومات الوطني بالاستفادة من قواعد البيانات القطاعية للمساهمة في اتخاذ وصنع القرار ورفع المهارات الرقمية والريادية لدى المواطنين.

وأشار إلى أنه نظراً لأهمية التحول الرقمي وأثره على الحياة، أعدت الوزارة الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية (2021-2025)، التي توضح المتطلبات الاستراتيجية اللازمة من أجل تحسين تقديم الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، ومواكبة عجلة التقدم في التحول الرقمي عالمياً، بحيث تتوفر لدينا بيئة رقمية محفزة للنمو الاقتصادي وداعمة لريادة الأعمال وممكنة للاستقرار الاجتماعي والسياسي.

وعن زيادة قدرة الأردن على المشاركة الفعالة في التجارة الإلكترونية، أوضح الوزير أن الهدف من تقييم جاهزية التجارة الإلكترونية في الأردن هو رفع مستوى الوعي بالفرص والتحديات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، وزيادة المبادرات الوطنية (السياسات والبرامج)، التي تهدف إلى رفع استعداد الأردن وقدرته على الانخراط في التجارة الإلكترونية العالمية والاستفادة منها.

وعن الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي والخطة التنفيذية (2023-2027)، لفت الهناندة إلى أن الوزارة تسعى لجعل الأردن دولة رائدة إقليمياً في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوفير بيئة تكنولوجية وريادية فريدة وجاذبة للذكاء الاصطناعي، ليكون فعالاً وداعماً ومكوناً أساسياً للاقتصاد الوطني.

وأشار وزير الاقتصاد الرقمي إلى أن الوزارة باشرت بتنفيذ مشروع وطني لقياس جاهزية مؤسسات القطاع العام لتبني الذكاء الاصطناعي وتطوير خارطة طريق لمؤسسات القطاع العام تتوافق مع الرؤية الوطنية للذكاء الاصطناعي في المملكة.

وبين أن الوزارة تبنت مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف الذي يهدف إلى دعم وتحسين فرص الدخل الممكنة رقميًا وتوسيع الخدمات الحكومية الرقمية في الأردن.

--(بترا)

ل م/م ف/ف ق

06/02/2024 16:56:52