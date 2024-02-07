مؤتمر يناقش مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأحزاب والانتخابات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 شباط (بترا) هبة العسعس- تحت رعاية سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، نظم مركز القدس للدراسات السياسية، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا وطنيا بعنوان "نحو مسار أخضر لحفز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأحزاب والانتخابات".

وفي كلمة لسموه، ألقاها نيابة عنه أمين المجلس الدكتور مهند العزة، أشار إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون 11.2 بالمئة من سكان الأردن ممن بلغ خمس سنوات فأكثر، موضحا أن هذه التقديرات تعطي مؤشرا لأهمية هذه الفئة في الحياة الحزبية والانتخابات، كونها شريحة كبيرة ومؤثرة.

وأكد سموه، في كلمته، المسؤولية المشتركة بين الجميع في تمهيد الطريق أمامهم لممارسة حقهم الانتخابي، لافتا إلى ضرورة توحيد وتنظيم عمل الأشخاص ذوي الإعاقة، لتعزيز حقوق الإنسان وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وثمن دور الهيئة المستقلة للانتخاب وتجاوبها السريع والفاعل، من خلال تدريب العاملين في العملية الانتخابية، واتخاذ إجراءات عديدة لمعرفة كيفية التعامل مع هذه الفئة في العملية الانتخابية لتكون أكثر سهولة ومرونة، مشيرا إلى أنهم سيعملون معا من أجل استراتيجية أطول أمدا لتكون العملية الانتخابية جزءا من النظام.

وأشار إلى عدم وجود تدقيق كافٍ بما يتعلق بموضوع الكوتا في الأحزاب، لأنها تعتبر تدبيرا استثنائيا وليس أساسيا، داعيا الأحزاب إلى أن تنظر نظرة شمولية لجميع الفئات، كسائر شروط العضوية والانضمام لها.

وقال "لا نريد وجود أشخاص ذوي إعاقة في الأحزاب لتطبيق الشروط المتعلقة بالكوتا فقط، بل نريد أن يكونوا حاضرين وفاعلين بشكل أوسع، وأن يكون لهم حلول وآراء في كل المجالات".

من جهته، أعرب سفير مملكة النرويج في الأردن، ايسبين ليندباك، عن فخره بتمثيل بلاده في المشاركة مع الأردن في الجهود المكثفة لتشجيع المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى وجود أرضيات مشتركة بين البلدين في تحقيق السلام والحقوق والالتزام نحو حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد ليندباك، أن هذه الجهود تبرز موقف الأردن حول حقوق الإنسان، متطلعا لتعزيز العلاقات بين البلدين، ومثمنا دور سمو الأمير مرعد بالاهتمام بهذه الشريحة والسعي إلى تمكينهم إدماجهم.

من ناحيتها، أكدت عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، الدكتورة عبير دبابنة، حرص الهيئة منذ نشأتها على تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية والانتخابات بشكل خاص، وضمان ممارسة حقهم في الترشح والانتخابات.

وقالت إن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات أمر في غاية الأهمية لتعزيز مسيرة الإصلاح السياسي، مشيرة إلى إقرار الهيئة إجراءات عديدة لضمان إعطاء أولوية للناخبين من ذوي الإعاقة لممارسة حقهم الدستوري في الانتخاب ومنها: اعتماد مراكز اقتراع نموذجية، واستخدام عدة تقنيات لتسهيل عملية الاقتراع مثل لغة الإشارة، وتنفيذ زيارات ميدانية للمدارس لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة لتسهيل عملية اقتراع الأشخاص ذوي الإعاقة.

بدوره، أكد مدير عام مركز القدس للدراسات، عريب الرنتاوي، أهمية توفير الإمكانات والاحتياجات لترجمة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في بالمشاركة بالأحزاب والانتخابات، مشيرا إلى تزايد الاهتمام الرسمي بتوجيهات من جلالة الملك بهذه الشريحة الواسعة، كما ظهر في مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وقانوني الأحزاب السياسية والانتخاب.

ودعا الأحزاب إلى أن تفتح ذراعيها للأشخاص ذوي الإعاقة بعد أن أصبح الطريق إلى البرلمان يمر من خلالها، مشددا على ضرورة جسر الفجوة القائمة بين الخطابات والممارسات في هذا الشأن، وعدم الاكتفاء بالمناشدة والتعهدات.

وناقشت الجلسة الأولى التي أدارتها مديرة الشؤون القانونية في المجلس لارا ياسين، الأشخاص ذوي الإعاقة وانتخابات 2024، تحدث فيها مدير العمليات في الهيئة المستقلة للانتخاب ناصر الحباشنة، عن إجراءات الهيئة لضمان الحق المتساوي لذوي الإعاقة للمشاركة بالانتخابات تصويتا وترشيحا، فيما عرض مسؤول ملف المشاركة السياسية في المجلس زيد العطاري، لخريطة احتياجات يتعين توفيرها لضمان هذا الحق.

وتناولت الجلسة الثانية التي ترأسها الرنتاوي، خلال مائدة مستديرة واقع ومستقبل المشاركة الحزبية للأشخاص ذوي الإعاقة، وعرض مركز القدس ورقة خلفية بهذا الشأن، بينما قدم ممثلو الأحزاب عددا من المداخلات والمقترحات.

--(بترا)

ه ع/ن ح/ف ق

06/02/2024 16:54:04

