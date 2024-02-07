وزير الاتصال الحكومي يرعى افتتاح الملتقى الإعلامي العربي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 شباط (بترا)- رعى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور مهند المبيضين، اليوم الثلاثاء، افتتاح الملتقى الإعلامي العربي، والملتقى الأول للمؤثرين وصناع المحتوى، وبدء سلسلة من الاجتماعات الإعلامية، التي يستضيفها الأردن بتنظيم من قطاع الإعلام والاتصال في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والهيئة العربية للبث الفضائي، بالتعاون مع وزارة الاتصال الحكومي.

وقال المبيضين، خلال كلمة له في الجلسة الافتتاحية للملتقى، إن الأردن تميز بحرصه على الحضور الدائم والمشاركة الفاعلة والمساهمة المنتجة في فعاليات واجتماعات قطاع الإعلام والاتصال -مجلس وزراء الإعلام العرب-، ودأب على المبادرة في نقل تجاربه الوطنية الناجحة والمؤسسية للأشقاء العرب، إيمانا من عضويته الفاعلة كدولة مؤسسة في جامعة الدول العربية ومن منطلق قناعاته العروبية الخالصة واستنادا لحرصه على التبادلية والتشاركية والتكاملية كأسس للعمل العربي المشترك، وفي ميدان الإعلام.

وأشار إلى العلاقة المتميزة التي تجمع الأردن، من خلال وزارة الاتصال الحكومي، بقطاع الإعلام والاتصال في جامعة الدول العربية، مؤكدا أن الأردن يدعم كل جهد إعلامي عربي، ويبادر بكل ما هو خلّاق في مجال الإعلام العربي المشترك، سواء من خلال تقديم المبادرات، والمساهمة في النقاشات، واستضافة الفعاليات، التي تشكل إضافةً وقيمةً تصب في بوتقة التعاون العربي وتعزيز التشاركية للتكيّف مع التطور الإعلامي ومواكبته والتغلّب على تحديات تفرزها العولمة الإعلامية والثورة والمعلوماتية والتصدي لمخاطر تستهدف الوعي والمعلومة والمعرفة.

ولفت إلى مشروع التربية الإعلامية والمعلوماتية، الذي قدمته المملكة الأردنية الهاشمية ونال تأييدا من مجلس وزراء الإعلام العرب، وجرى تعميمه على الدول الشقيقة، إضافة إلى استضافة المملكة لوفود إعلامية عربية وإطلاعهم على الاستراتيجية الوطنية والخطة التنفيذية للتربية الإعلامية والمعلوماتية، مشيرا إلى أن الأردن كان بصدد استضافة الأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، لكنه تأجل بسبب الحرب المستعرة على غزة.

كما أشار المبيضين إلى جهد الأردن في وضع الإطار العام والاستراتيجية العربية للتعامل مع شركات الإعلام الدولية، وإقرار مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته الأخيرة لهما بالإجماع، إضافة إلى استضافة الأردن لاجتماع الفريق الفني العربي للتفاوض مع شركات الإعلام الدولية في آب الماضي.

وأكد أن وزارة الاتصال الحكومي، ستسمر بتعزيز الشراكة والتنسيق مع قطاع الإعلام والاتصال والأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، في مجال التعاون الإعلامي العربي، لمواجهة التحديات التي تواجهها أمتنا العربية، ولا سيما الظلم والإجحاف والحملات التي تطال "قضيتنا العربية المركزية، القضية الفلسطينية"، ونقل معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، والدفاع عن حقه وترسيخ عدالة قضيته ونشر السردية الحقّة التي تكشف الحقيقة عن الزيف والتضليل الإسرائيلي، الأمر الذي يحتاج لجهد إعلامي أكبر وفعال من أصحاب المحتوى باستخدام الرسائل والأدوات والتأثير في مخاطبة الآخر.

وقال المبيضين: "غدا هو يوم الوفاء للراحل الملك الحسين بن طلال والبيعة لجلالة الملك عبد الله الثاني، ولقد حضر الأردن وقيادته العربية الهاشمية في كل مساعي الجهد العربي المشترك لمختلف القضايا".

وأضاف "كان الأردن وما زال في غزة هاشم والقدس ونابلس والخليل، يستقبل قوافل المرضى، ويرسل قمحه، ليبقى الأردن وفيا لقيم المرؤة العربية والتضامن العربي".

واختتم المبيضين كلمته بتوجيه الشكر لجامعة الدول العربية لاختيارها الأردن لعقد هذه الاجتماعات، مشيدا بجهود الهيئة العربية للبث الفضائي، لتسهيل مشاركة الأشقاء العرب وإنجاح عقد هذه الاجتماعات، التي تضاف لسلسلة من الاجتماعات والفعاليات المنضوية تحت مظلة مجلس وزراء الإعلام العرب، التي دأب الأردن على استضافتها، إيماناً بدوره في باكورة الإعلام العربي والجهد المشترك لخدمة التعاون العربي الفاعل.

ويستضيف الأردن على مدار الأيام الثلاثة المقبلة، ثلاث فعاليات ضمن الاجتماعات المدرجة بقرار من مجلس وزراء الإعلام العرب، وهي اجتماع اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني، واجتماع فريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، والحلقة النقاشية المتخصصة في الأمن السيبراني.

بدوره، قال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال في جامعة الدول العربية، السفير أحمد رشيد خطابي، أهمية الملتقى العربي للإعلام الذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية في إطار تنفيذ قرارات الدورة (53) لمجلس وزراء الإعلام العرب، التي انعقدت بالرباط في حزيران الماضي، مشيرا إلى تطلعه لتوصيات هذا الملتقى بما يسهم في تطوير المنظومة الإعلامية العربية وتعزيز دورها في الدفاع عن القضايا العربية المشروعة وفي صدارتها قضية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي آثم على قطاع غزة، واقتحامات مروعة على مدن وقرى الضفة الغربية.

وأشار السفير خطابي إلى الدور المتزايد للمؤثرين وصناع المحتوى في الفضاء الرقمي، بتنوع اهتماماتهم في مختلف الأنشطة البشرية على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية والبيئية والترفيهية والرياضية وخاصة في أوساط الشباب الذي يشكل الشريحة الأكثر استخداما وتفاعلا مع منصات وشبكات التواصل الاجتماعي.

ولفت إلى أن الانتشار المتزايد للثقافة الرقمية لا سيما منذ جائحة "كورونا" يظل أداة لدمقرطة حرية الرأي، وتحفيز القدرات الخلاقة والتنافسية للمؤثرين الفاعلين بما لهم من بصمات واضحة على تشكيل الرأي العام والسلوكيات الاستهلاكية والتجارية والثقافية، مبينا أن المؤثر أضحى قدوة في الفضاء الافتراضي بما تتطلبه هذه الصفة من استقامة في النقل الأمين للمعلومات بموثوقية ونزاهة بعيدا عن التطاول على خصوصيات الأفراد أو المؤسسات.

وأكد الدور الهام للمؤثرين في مختلف حقول التنمية المستدامة لتحقيق أهداف أجندة 2030، وخاصة بما يتعلق بمحاربة الفقر وضمان العيش الكريم، والتعليم النافع، والحق في العلاج، والسكن اللائق، والمحافظة على البيئة، وترشيد الاستهلاك، والتشجيع على تحقيق مقاربة النوع والعدالة وتعزيز التماسك الاجتماعي وتحفيز روح الابتكار في نطاق حكامة الاستدامة لبناء مستقبل أفضل للأجيال الصاعدة.

من جهته، قال رئيس هيئة البث العربي الفضائي محمد العضايلة، إن الهيئة تسعى من خلال هذا الملتقى لتبني مسارات تنموية رائدة تنطلق من ضوء فاعلية العمل الإعلامي وما تمثله سلطة الإعلام اليوم من دور مفصلي يفرض نفسه على المشهد العام، ويستثمر في سلم المواكبة بما يتواءم مع ترددات الثورة الرقمية ومخرجاتها بالتناغم مع مستوى متوازن من معايير الشفافية والحيادية التي تتطلب جهودا في توحيد الخطاب الإعلامي العربي أمام سلسلة الأزمات والقضايا ذات الاهتمام المشترك .

وأضاف العضايلة "نسعى جاهدين من خلال هذا الملتقى لتقريب وجهات النظر وتوفير مساحة أمنة للحوار والمعالجة القائمة على غربلة غزارة المحتوى الرقمي في الفضاء الشاسع وانتقاء مفرداته الناجعة واستثمار ما يتسلح به من أدوات ومنابر وسقوف مكشوفة من الحريات تفوقت في مجتمعاتها وأدركت سرعة الوصول بجرأة الطرح وديناميكية التأثير في الآخر دون عناء.

وحضر الافتتاح، أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، ورئيس الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب الوزير المفوض فالح المطيري، وممثلون عن مختلف الدول العربية الأعضاء وعن اتحادات وهيئات إعلامية عربية إلى جانب عدد كبير من المدعوين.

--(بترا)

هـ أ/رق

06/02/2024 16:47:01