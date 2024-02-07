كلية الخدمات الطبية للمهن المساعدة تخرج الفوجين 30 إناث و31 ذكور

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 شباط (بترا)- احتفلت كلية الخدمات الطبية الملكية للمهن المساعدة اليوم الثلاثاء، في مدينة الحسين الطبية، بتخريج الفوج 30 إناث، والفوج 31 ذكور، لتلاميذ الكلية، بحضور مدير عام الخدمات الطبية الملكية.
وبدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم تلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم.
وألقت آمر مجمع الأميرة عائشة بنت الحسين الطبي كلمة قالت فيها: "إن هؤلاء الخريجين من أبناء وبنات الأردن العزيز، أمضوا عامين من التدريب والدراسة واكتساب المعرفة ومهارات وفنون القيادة، وتشربوا صفات الجندية ونواميسها في ميادين الشرف أمناء على الرسالة التي يحملونها من أجل رفعة الوطن".
وقالت آمر كلية الخدمات الطبية الملكية للمهن المساعدة: "إن الكلية كانت وما زالت تعطي وتتفانى بعطائها منذ ستينيات القرن المنصرم ولغاية يومنا هذا، فما كان لهذا التقدم والتطور أن يكون إلا بدعم قيادتنا الباسلة ورعايتها الدؤوبة لنا، كفوفاً معطاءة بالخير واليمن والبركات".
وبين مرشد الخدمات الطبية الملكية، أن المهن الطبية بمختلف أنواعها هي من أشرف المهن وانبلها وألصقها بالرحمة الانسانية واقربها إلى القلوب وأشدها حاجة للناس ذلكم لأن الله تعالى خلقنا في دار ابتلاء، لا تخلو من الإصابة بالأمراض، حيث تتعلق قلوب المرضى بمقدمي الرعاية من ذوي الخبرة والقدرة على التعامل مع المرضى.
وعبر أحد التلاميذ نيابةً عن الخريجين والخريجات بمدى اعتزازهم بالانتساب للخدمات الطبية الملكية، وفخرهم بالتخريج ليلتحقوا بميدان العمل، معاهدين الله وقائد الوطن على حمل الرسالة الإنسانية لخدمة أبناء الوطن.
وفي نهاية الحفل وزّع مدير عام الخدمات الطبية الملكية الدروع التذكارية على أوائل الخريجين متمنياً لهم مزيداً من التقدم والنجاح.
--(بترا)
ل م/م ف/ف ق
06/02/2024 16:43:20
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