كلية الخدمات الطبية للمهن المساعدة تخرج الفوجين 30 إناث و31 ذكور

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 شباط (بترا)- احتفلت كلية الخدمات الطبية الملكية للمهن المساعدة اليوم الثلاثاء، في مدينة الحسين الطبية، بتخريج الفوج 30 إناث، والفوج 31 ذكور، لتلاميذ الكلية، بحضور مدير عام الخدمات الطبية الملكية.

وبدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم تلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم.

وألقت آمر مجمع الأميرة عائشة بنت الحسين الطبي كلمة قالت فيها: "إن هؤلاء الخريجين من أبناء وبنات الأردن العزيز، أمضوا عامين من التدريب والدراسة واكتساب المعرفة ومهارات وفنون القيادة، وتشربوا صفات الجندية ونواميسها في ميادين الشرف أمناء على الرسالة التي يحملونها من أجل رفعة الوطن".

وقالت آمر كلية الخدمات الطبية الملكية للمهن المساعدة: "إن الكلية كانت وما زالت تعطي وتتفانى بعطائها منذ ستينيات القرن المنصرم ولغاية يومنا هذا، فما كان لهذا التقدم والتطور أن يكون إلا بدعم قيادتنا الباسلة ورعايتها الدؤوبة لنا، كفوفاً معطاءة بالخير واليمن والبركات".

وبين مرشد الخدمات الطبية الملكية، أن المهن الطبية بمختلف أنواعها هي من أشرف المهن وانبلها وألصقها بالرحمة الانسانية واقربها إلى القلوب وأشدها حاجة للناس ذلكم لأن الله تعالى خلقنا في دار ابتلاء، لا تخلو من الإصابة بالأمراض، حيث تتعلق قلوب المرضى بمقدمي الرعاية من ذوي الخبرة والقدرة على التعامل مع المرضى.

وعبر أحد التلاميذ نيابةً عن الخريجين والخريجات بمدى اعتزازهم بالانتساب للخدمات الطبية الملكية، وفخرهم بالتخريج ليلتحقوا بميدان العمل، معاهدين الله وقائد الوطن على حمل الرسالة الإنسانية لخدمة أبناء الوطن.

وفي نهاية الحفل وزّع مدير عام الخدمات الطبية الملكية الدروع التذكارية على أوائل الخريجين متمنياً لهم مزيداً من التقدم والنجاح.

--(بترا)

ل م/م ف/ف ق

06/02/2024 16:43:20