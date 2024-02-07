حملة توعوية مالية في إربد بعنوان صحتك المالية لمستقبل أفضل

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 6 شباط (بترا)- نظم البنك المركزي الأردني بالتعاون مع جمعية الخبراء المصرفيين، في مركز إربد الثقافي اليوم الثلاثاء، حملة توعوية مالية بعنوان " صحتك المالية لمستقبل أفضل"، بحضور عدد من رائدات الأعمال.

وتشتمل فعاليات الحملة التي تستمر ثلاثة أيام، على عدة مواضيع منها، محاضرات تثقيفية وتوعوية لتأسيس المشاريع الصغيرة، وإمكانية تطوير المشاريع الناشئة، ونصائح وإرشادات مالية ومصرفية لزيادة الثقافة المالية لدى المشاركات، وجلسات نقاشية حول كيفية إدارة الأموال بطريقة فعالة وحكيمة، وعرض أفلام توعوية وتوزيع كتيبات ومواد تثقيفية تغطي الجوانب المالية المختلفة المتعلقة بأهمية الإدخار والتوعية المالية، ومسابقات عن الوعي المالي.

وتهدف الحملة إلى تسليط الضوء على تمكين المرأة ورفع مستوى الوعي والثقافة المالية والمصرفية لديها، وتعزيز دورها في بناء مجتمع مثقف ماليا، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة، وتشجيع المشاركات على إستخدام الخدمات والمنتجات المصرفية.

--(بترا)

ع ع/ف ق

06/02/2024 16:39:32