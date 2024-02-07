حملة توعوية مالية في إربد بعنوان صحتك المالية لمستقبل أفضل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 6 شباط (بترا)- نظم البنك المركزي الأردني بالتعاون مع جمعية الخبراء المصرفيين، في مركز إربد الثقافي اليوم الثلاثاء، حملة توعوية مالية بعنوان " صحتك المالية لمستقبل أفضل"، بحضور عدد من رائدات الأعمال.
وتشتمل فعاليات الحملة التي تستمر ثلاثة أيام، على عدة مواضيع منها، محاضرات تثقيفية وتوعوية لتأسيس المشاريع الصغيرة، وإمكانية تطوير المشاريع الناشئة، ونصائح وإرشادات مالية ومصرفية لزيادة الثقافة المالية لدى المشاركات، وجلسات نقاشية حول كيفية إدارة الأموال بطريقة فعالة وحكيمة، وعرض أفلام توعوية وتوزيع كتيبات ومواد تثقيفية تغطي الجوانب المالية المختلفة المتعلقة بأهمية الإدخار والتوعية المالية، ومسابقات عن الوعي المالي.
وتهدف الحملة إلى تسليط الضوء على تمكين المرأة ورفع مستوى الوعي والثقافة المالية والمصرفية لديها، وتعزيز دورها في بناء مجتمع مثقف ماليا، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة، وتشجيع المشاركات على إستخدام الخدمات والمنتجات المصرفية.
--(بترا)
ع ع/ف ق
06/02/2024 16:39:32
MENAFN07022024000117011021ID1107820145
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