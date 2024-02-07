أوقاف الرمثا تحتفي بالأسبوع العالمي للوئام بين الأديان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرمثا 6 شباط (بترا)- نظمت مديرية أوقاف لواء الرمثا اليوم الثلاثاء، احتفالا بمناسبة الأسبوع العالمي للوئام بين الأديان في قاعة مسجد أويس القرني في الرمثا.
وعرض مدير أوقاف لواء الرمثا الدكتور رائد جروان لدور وزارة الأوقاف في رعاية مثل هذه المناسبات التي تأتي في الأسبوع الأول من شباط كل عام ، مؤكدا أن الأردن خير نموذج للتعايش بين اتباع الأديان.
من جهته، أشاد مساعد مدير أوقاف الرمثا الدكتور محمد الوردات، بدور الهاشميين في خدمة هذا الدين ودعوتهم للترابط والتكاتف والوسطية والاعتدال.
وقال استاذ الشريعة في جامعة اليرموك الدكتور محمد ربابعة، إن الدين الإسلامي دين تسامح ومحبة، والدعوة الإسلامية منفتحة على الديانات الأخرى، لافتا إلى أننا في الأردن أسرة واحدة كما أرادها جلالة الملك.
بدوره، قال رئيس مركز التعايش الديني الأب نبيل حداد " إننا نلتقي اليوم تجسيدا للمبادرة الملكية في اسبوع الوئام بين الأديان عندما تغدو اردنيا الهوى والموقف والساعي للخير والعيش الواحد، واليوم نحن لا نعبر إلى الوئام من باب الاحتفالية على جمالها ورمزيتها، بل من باب قناعتنا أننا ننفّذ رسالة السماء ووصيتها: في المودة والرحمة، ونعبر إليه من باب أنه موروث ومنجز بلدي".
واستذكر حداد دور جلالة الملك كاتب رسالة عمان أم الوثائق وصاحب هذه المبادرة الذي استجابت لندائه شعوب العالم، فصارت بلونها ومولدها مبادرة عالمية ممهورة بتوقيعه.
-- (بترا)
ب و/م ف/ف ق
06/02/2024 16:38:43
MENAFN07022024000117011021ID1107820144
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