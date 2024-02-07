أوقاف الرمثا تحتفي بالأسبوع العالمي للوئام بين الأديان

MENAFN - Jordan News Agency)

الرمثا 6 شباط (بترا)- نظمت مديرية أوقاف لواء الرمثا اليوم الثلاثاء، احتفالا بمناسبة الأسبوع العالمي للوئام بين الأديان في قاعة مسجد أويس القرني في الرمثا.

‏وعرض مدير أوقاف لواء الرمثا الدكتور رائد جروان لدور وزارة الأوقاف في رعاية مثل هذه ‏المناسبات التي تأتي في الأسبوع الأول من شباط كل عام ، مؤكدا أن الأردن خير نموذج للتعايش بين اتباع الأديان.

من جهته، أشاد مساعد مدير أوقاف الرمثا الدكتور محمد الوردات، بدور ‏الهاشميين في خدمة هذا الدين ودعوتهم للترابط والتكاتف والوسطية والاعتدال.

وقال استاذ الشريعة في جامعة اليرموك الدكتور محمد ربابعة، إن الدين الإسلامي دين تسامح ومحبة، والدعوة الإسلامية منفتحة على الديانات الأخرى، لافتا إلى أننا في الأردن أسرة واحدة كما أرادها جلالة الملك.

بدوره، قال رئيس مركز التعايش الديني الأب نبيل حداد " إننا نلتقي اليوم تجسيدا للمبادرة الملكية في اسبوع الوئام بين الأديان عندما تغدو اردنيا الهوى والموقف والساعي للخير والعيش الواحد، واليوم نحن لا نعبر إلى الوئام من باب الاحتفالية على جمالها ورمزيتها، بل من باب قناعتنا أننا ننفّذ رسالة السماء ووصيتها: في المودة والرحمة، ونعبر إليه من باب أنه موروث ومنجز بلدي".

واستذكر حداد دور جلالة الملك كاتب رسالة عمان أم الوثائق وصاحب هذه المبادرة الذي استجابت لندائه شعوب العالم، فصارت بلونها ومولدها مبادرة عالمية ممهورة بتوقيعه.

-- (بترا)

ب و/م ف/ف ق

06/02/2024 16:38:43