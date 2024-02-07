الملكية لحماية الطبيعة: فوز 5 مواقع أردنية بجائزة تقييم المسافر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 شباط (بترا)- فازت 5 مواقع أردنية تابعة للجمعية الملكية لحماية الطبيعة، بجائزة تقييم المسافر لعام 2024 على موقع الحجوزات (Booking).
وبحسب بيان للجمعية اليوم الثلاثاء، حصلت المواقع على تقييمات عالية ومميزة وهي: مخيم الرمانة 9.2، وأكواخ عجلون 8.3، ونزل الأزرق 8.1، وبيت الضيافة ضانا 8.3، وشاليهات الموجب 8.5.
وعزت الجمعية هذا الفوز إلى التقييمات الإيجابية التي قدمها زوار المحميات من مختلف أنحاء العالم خلال العام 2023.
وأكد مدير عام الجمعية فادي الناصر، أن الجمعية تفتخر بمواقعها ومحمياتها المختلفة، التي حققت تقييمات مميزة، ما يعكس التزام الجمعية بتقديم تجارب استثنائية للزوار.
--(بترا)
رح/ف م/رق
06/02/2024 16:26:14
MENAFN07022024000117011021ID1107820143
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.