الملكية لحماية الطبيعة: فوز 5 مواقع أردنية بجائزة تقييم المسافر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 شباط (بترا)- فازت 5 مواقع أردنية تابعة للجمعية الملكية لحماية الطبيعة، بجائزة تقييم المسافر لعام 2024 على موقع الحجوزات (Booking).

وبحسب بيان للجمعية اليوم الثلاثاء، حصلت المواقع على تقييمات عالية ومميزة وهي: مخيم الرمانة 9.2، وأكواخ عجلون 8.3، ونزل الأزرق 8.1، وبيت الضيافة ضانا 8.3، وشاليهات الموجب 8.5.

وعزت الجمعية هذا الفوز إلى التقييمات الإيجابية التي قدمها زوار المحميات من مختلف أنحاء العالم خلال العام 2023.

وأكد مدير عام الجمعية فادي الناصر، أن الجمعية تفتخر بمواقعها ومحمياتها المختلفة، التي حققت تقييمات مميزة، ما يعكس التزام الجمعية بتقديم تجارب استثنائية للزوار.

--(بترا)

رح/ف م/رق

06/02/2024 16:26:14