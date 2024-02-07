جامعة جدارا تشارك بمؤتمر قمة الابتكار في الاقتصاد الرقمي في قطر

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 6 شباط (بترا)- شاركت جامعة جدارا ممثلة برئيس هيئة مديري الجامعة ومديرها العام الدكتور شكري المراشدة، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر "قمة الابتكار في الاقتصاد الرقمي" ، التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 5 الى 6 شباط الحالي.

وأكد المراشدة أهمية عقد هذا المؤتمر للإطلاع على كل ما هو جديد في عالم ريادة الأعمال والتكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي.

واستعرض التطلعات المستقبلية لهيئة مديري جامعة جدارا وذلك بالتوجه لإنشاء مشاريع في شمال المملكة، ومنها مستشفى إقليمي وفندق 5 نجوم، والتوسع قي التخصصات الطبية والتكنولوجية والرقمية، مشيرا إلى مدارس الجامعة الأميركية للشرق الأوسط في شمال المملكة والتي تعد أول مدرسة أميركية خارج العاصمة عمان معتمدة من منظمة "أدفانس" العالمية.

وبين أن هذا المؤتمر ينظم في العاصمة القطرية بهدف زيادة فرص التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الاقتصاديين ورجال الأعمال الأردنيين والقطريين والعرب المشاركين .

وناقش المؤتمر عدداً من المواضيع المتعلقة بتكنولوجيا الاقتصاد الرقمي، أبرزها الاستثمار في التحول الرقمي، وأحدث ابتكارات التكنولوجيا المالية، ومبادرات الويب، واتجاهات الرموز غير القابلة للاستبدال والميتافيرس، ومستقبل التمويل اللامركزي، والبيانات الضخمة في الويب، والدور المستقبلي والعقود الذكية وقيودها الكامنة والمحتملة، والمحافظ الرقمية، إضافة الى الذكاء الاصطناعي في التجارة الإلكترونية وابتكارات الدفع الإلكتروني وريادة الأعمال.

يشار الى أن المؤتمر جاء بتنظيم من شركة آفاق إيفنت مانجمنت القطرية، وبالتعاون مع مجموعة آفاق للإعلام وتنظيم المؤتمرات الأردنية.

--(بترا)

ع ع/رق/ف ق

06/02/2024 16:23:52