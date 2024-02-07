جامعة جدارا تشارك بمؤتمر قمة الابتكار في الاقتصاد الرقمي في قطر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 6 شباط (بترا)- شاركت جامعة جدارا ممثلة برئيس هيئة مديري الجامعة ومديرها العام الدكتور شكري المراشدة، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر "قمة الابتكار في الاقتصاد الرقمي" ، التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 5 الى 6 شباط الحالي.
وأكد المراشدة أهمية عقد هذا المؤتمر للإطلاع على كل ما هو جديد في عالم ريادة الأعمال والتكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي.
واستعرض التطلعات المستقبلية لهيئة مديري جامعة جدارا وذلك بالتوجه لإنشاء مشاريع في شمال المملكة، ومنها مستشفى إقليمي وفندق 5 نجوم، والتوسع قي التخصصات الطبية والتكنولوجية والرقمية، مشيرا إلى مدارس الجامعة الأميركية للشرق الأوسط في شمال المملكة والتي تعد أول مدرسة أميركية خارج العاصمة عمان معتمدة من منظمة "أدفانس" العالمية.
وبين أن هذا المؤتمر ينظم في العاصمة القطرية بهدف زيادة فرص التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الاقتصاديين ورجال الأعمال الأردنيين والقطريين والعرب المشاركين .
وناقش المؤتمر عدداً من المواضيع المتعلقة بتكنولوجيا الاقتصاد الرقمي، أبرزها الاستثمار في التحول الرقمي، وأحدث ابتكارات التكنولوجيا المالية، ومبادرات الويب، واتجاهات الرموز غير القابلة للاستبدال والميتافيرس، ومستقبل التمويل اللامركزي، والبيانات الضخمة في الويب، والدور المستقبلي والعقود الذكية وقيودها الكامنة والمحتملة، والمحافظ الرقمية، إضافة الى الذكاء الاصطناعي في التجارة الإلكترونية وابتكارات الدفع الإلكتروني وريادة الأعمال.
يشار الى أن المؤتمر جاء بتنظيم من شركة آفاق إيفنت مانجمنت القطرية، وبالتعاون مع مجموعة آفاق للإعلام وتنظيم المؤتمرات الأردنية.
--(بترا)
ع ع/رق/ف ق
06/02/2024 16:23:52
MENAFN07022024000117011021ID1107820142
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.