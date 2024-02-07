صحة غزة: 107 شهداء و143مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 6 شباط (بترا)- قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب اليوم الثلاثاء، 12 مجزرة ضد العائلات في القطاع، راح ضحيتها 107 شهداء و143 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن حصيلة الشهداء في العدوان الإسرائيلي على القطاع، ارتفعت إلى 27585 شهيدا، و66978 مصابا منذ 7 تشرين الأول الماضي، لافتة إلى أن هناك عددا من الضحايا ما زال تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وفي السياق، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 20 آخرون جراء استهداف الاحتلال مدرسة للنازحين في حي الأمل غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.
كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال حي السلام برفح جنوب القطاع قرب الحدود مع مصر.
إلى ذلك، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن قوات الاحتلال اعتقلت أمس متطوعي الجمعية، تامر شاهين، وحمدان أبو خاطر، واقتادتهما إلى جهة مجهولة أثناء مرورهما على الحاجز العسكري ضمن الممر الإنساني للنازحين في مستشفى الأمل بخانيونس.
--(بترا)
ي ف/م ف/رق
06/02/2024 16:22:07
MENAFN07022024000117011021ID1107820141
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