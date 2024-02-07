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صحة غزة: 107 شهداء و143مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية

2/7/2024 1:25:18 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 6 شباط (بترا)- قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب اليوم الثلاثاء، 12 مجزرة ضد العائلات في القطاع، راح ضحيتها 107 شهداء و143 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن حصيلة الشهداء في العدوان الإسرائيلي على القطاع، ارتفعت إلى 27585 شهيدا، و66978 مصابا منذ 7 تشرين الأول الماضي، لافتة إلى أن هناك عددا من الضحايا ما زال تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وفي السياق، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 20 آخرون جراء استهداف الاحتلال مدرسة للنازحين في حي الأمل غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.
كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال حي السلام برفح جنوب القطاع قرب الحدود مع مصر.
إلى ذلك، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن قوات الاحتلال اعتقلت أمس متطوعي الجمعية، تامر شاهين، وحمدان أبو خاطر، واقتادتهما إلى جهة مجهولة أثناء مرورهما على الحاجز العسكري ضمن الممر الإنساني للنازحين في مستشفى الأمل بخانيونس.
--(بترا)
ي ف/م ف/رق
06/02/2024 16:22:07

MENAFN07022024000117011021ID1107820141

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