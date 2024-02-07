إغلاق وايقاف منشآت غذائية عن العمل في الزرقاء

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 6 شباط(بترا)-عمر ضمرة-‏أغلقت كوادر لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة الزرقاء، اليوم الثلاثاء، خلال جولاتها اليومية الميدانية على الأسواق، منشأة غذائية، ومخالفة وإيقاف منشأتين، وتنبيه منشأة رابعة، بسبب مخالفتها الإشتراطات والمعايير الصحية اللازمة .

وبين محافظ الزرقاء حسن الجبور لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، أن كوادر اللجنة ضبطت 25 كيلوغراما من شاورما الدجاج الفاسدة، و3 كيلوغرامات من شاورما اللحمة الفاسدة، و 16 كيلوغراما من قطع الدجاج الفاسدة ، و10 كيلوغرام من مادة المايونيز الفاسدة، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإتلاف هذه المواد الغذائية الفاسدة وفقاً للأصول المتبعة،وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق اصحاب تلك المنشآت المخالفة .

وأشار الجبور إلى أن جولات كوادر اللجنة تشمل العديد من المنشآت لغايات مراقبة مدى التزام التجار بالأسعار، و‏مطابقة المواد للمواصفات المعتمدة من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء ، إذ تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنشآت المخالفة.

وأكد أن الجولات الميدانية مستمرة، ولن يكون هناك أي تهاون في تطبيق المواصفات والمعايير الصحية اللازمة التي تضمن صحة وسلامة الغذاء للمواطن.

--(بترا)

ع ض/ف م/ف ق

06/02/2024 16:19:48