2394 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي اليوم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 شباط (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 2394 طنا، منها 1520طن خضار، و679 طن فواكه، و194طنا من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15 و25 قرشا، والبصل الناشف بين 20 و30، والبطاطا بين 30 و50، والبندورة بين 10 و20، والجزر بين 35 و50، والخيار بين 60 و100، والزهرة بين 6 و15، والليمون بين 30 و50، والموز البلدي بين 60 و100قرش.
--(بترا)
رح/رق
06/02/2024 16:08:40
MENAFN07022024000117011021ID1107820139
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