السفير النهار يعرض لوفد برلماني أردني تطور العلاقات مع اذربيجان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
باكو 6 شباط (بترا)- صالح الخوالدة- قدم السفير الأردني لدى اذربيجان عمر النهار، اليوم الثلاثاء، إحاطة لوفد برلماني أردني من مجلسي الأعيان والنواب يزور السفارة الأردنية في العاصمة الاذربيجانية باكو، حول التطور والنمو الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين والجهود المبذولة لتعزيزها في مختلف المجالات.
وتأتي زيارة الوفد الذي يضم مساعد رئيس مجلس الأعيان العين مفلح الرحيمي، والعين أمين القطارنة، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب الدكتور عبدالرحيم المعايعة، ورئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب الدكتور غازي الذنيبات، للمشاركة في مراقبة الانتخابات الرئاسية الاذربيجانية التي تشهدها البلاد غدا الأربعاء.
وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تشغيل خط طيران مباشر بين عمان وباكو، وتعزيز التعاون السياحي وتشجيعه في ظل ما يزخر به البلدان من إرث سياحي وثقافي مميز، وزيادة التعاون التجاري والاستفادة من السوق المشتركة لاذربيجان وموقع الأردن كبوابة لدول المنطقة.
يشار إلى أن الأردن واذربيجان احتفلا العام الماضي بمرور 30 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما.
--(بترا)
ص خ/م ف/ف ق
06/02/2024 15:56:52
MENAFN07022024000117011021ID1107820138
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