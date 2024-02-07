بحث خطة عمل جائزة الحسن للشباب مع ضباط ارتباط أقسام السير

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 شباط (بترا)- بحث مكتب جائزة الحسن للشباب، مع ضباط ارتباط أقسام السير والمعهد المروري في مديرية الأمن العام، تعزيز التعاون وخطة عمل الجائزة مع إدارة السير للعام الحالي.
جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقد اليوم الثلاثاء، لعرض منجزات العام الماضي، وسبل التعاون بين الجائزة وإدارة السير المركزية ومعهد المرور الأردني، لتقديم برنامج الخدمات للطلبة المشاركين بمستويات الجائزة الثلاثة، البرونزية، والفضية، والذهبية.
وهدفت المباحثات، إلى تقديم برنامج الخدمات المرورية للمشاركين في برنامج الجائزة بمستوياتها الثلاثة.
كما تم خلال اللقاء، توضيح فكرة برنامج التوعية المرورية الهادف إلى توثيق العلاقة بين المواطن ورجل الشرطة، وإقامتها على أساس الثقة والمصداقية والاحترام المتبادل، إضافة إلى نشر الوعي المروري بين الشباب للمساهمة في رفع مستوى الوعي والالتزام بالنواحي المرورية للحد من حوادث السير.
--(بترا)
س ح/ ف م/ف ق
06/02/2024 15:44:09
MENAFN07022024000117011021ID1107820136
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