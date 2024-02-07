بحث خطة عمل جائزة الحسن للشباب مع ضباط ارتباط أقسام السير

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 شباط (بترا)- بحث مكتب جائزة الحسن للشباب، مع ضباط ارتباط أقسام السير والمعهد المروري في مديرية الأمن العام، تعزيز التعاون وخطة عمل الجائزة مع إدارة السير للعام الحالي.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقد اليوم الثلاثاء، لعرض منجزات العام الماضي، وسبل التعاون بين الجائزة وإدارة السير المركزية ومعهد المرور الأردني، لتقديم برنامج الخدمات للطلبة المشاركين بمستويات الجائزة الثلاثة، البرونزية، والفضية، والذهبية.

وهدفت المباحثات، إلى تقديم برنامج الخدمات المرورية للمشاركين في برنامج الجائزة بمستوياتها الثلاثة.

كما تم خلال اللقاء، توضيح فكرة برنامج التوعية المرورية الهادف إلى توثيق العلاقة بين المواطن ورجل الشرطة، وإقامتها على أساس الثقة والمصداقية والاحترام المتبادل، إضافة إلى نشر الوعي المروري بين الشباب للمساهمة في رفع مستوى الوعي والالتزام بالنواحي المرورية للحد من حوادث السير.

--(بترا)

س ح/ ف م/ف ق

06/02/2024 15:44:09