190 ألف دينار لتأهيل مواقع أثرية في الطفيلة

MENAFN - Jordan News Agency)

الطفيلة 6 شباط (بترا)- قال رئيس مجلس محافظة الطفيلة فايز السفاسفة، إن المجلس خصص 190 ألف دينار من موزانته للعام الحالي لتأهيل مواقع أثرية في المحافظة وترميمها.

وأضاف أن إعادة تأهيل المواقع جاء بعد نجاح مشروعات صيانة وتشغيل نفذت في الأعوام الماضية واستوعبت نحو 600 شاب من المتعطلين عن العمل.

وبين أن مجلس المحافظة ودائرة الآثار العامة اتفقا على آلية تنفيذ مشروع إعادة تأهيل المواقع بدعم من المجلس، وإنهما سيبحثان خلال الأيام المقبلة التحضيرات النهائية لافتتاح متحف الطفيلة الأثري.

بدوره قال نائب رئيس مجلس المحافظة المهندس أحمد الحوامدة، إن هذه المشروعات من شأنها الحفاظ على المواقع الأثرية مطالبا بشمولها ببرامج الترويج السياحي وإيجاد فرص العمل لتمكين المجتمعات المحلية.

وأشار إلى سعي المجلس لافتتاح مكتبي آثار في لواءي بصيرا والحسا، وشمول حملة البكالوريوس بتخصص الآثار في مشاريع دائرة الآثار الدائمة، وتدريب عدد من ابناء المحافظة على حرف مختصة بالفسيفساء في مراكز تدريب دائرة الآثار بجرش او السلط بتمويل من مجلس المحافظة.

--(بترا)

س.م/ ن ح/ف ق

06/02/2024 15:34:49