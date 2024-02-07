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الاحتلال يعتقل 1236 فلسطينيا من الضفة الغربية الشهر الماضي

2/7/2024 1:25:16 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 6 شباط (بترا)- اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي من الضفة الغربية خلال الشهر الماضي 1236 فلسطينيا، بينهم 30 امرأة و73 طفلا.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان في بيان مشترك اليوم الثلاثاء، إن أعلى نسبة في عمليات الاعتقال كانت في محافظة القدس، إذ بلغت 309 حالات اعتقال، تليها محافظة الخليل 220، وطولكرم 150.
وأوضحت المؤسسات، أنّ حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية بعد 7 تشرين الأول الماضي، بلغت 6870 حالة اعتقال، من بينها حوالي 215 امرأة، و400 طفل، فيما بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الصحفيين 52، أبقى الاحتلال على اعتقال 37، منهم صحفيتان، وكان من ضمن المعتقلين الطفل يوسف الخطيب (17 عاما)، وأحمد خشان (18 عاما)، ومحمد أنيس ترابي (16 عاما) وهم ممن أفرج عنهم في صفقات التبادل التي تمت خلال تشرين الثاني الماضي.
وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية كانون الثاني الماضي بلغ 9 آلاف، لا تتضمن معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات في ظل استمرار إخفائهم قسريا، وهناك معطيات عن وجود معتقلات من غزة في معسكرات تابعة لجيش الاحتلال لم يعرف عددهنّ أو أية معطيات حولهنّ، ومن ضمن إجمالي المعتقلين في السجون هناك نحو 200 طفل.
ولفتت إلى أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ 3484 معتقلا، بينهم 11 معتقلة، وعلى الأقل 40 طفلا، و21 صحفيا، فيما بلغ عدد من صنفتهم إدارة سجون الاحتلال (بالمقاتلين غير الشرعيين) 606، وهم من اعترفت بهم إدارة السّجون.
--(بترا)
م ف/م ف/رق
06/02/2024 15:26:20

MENAFN07022024000117011021ID1107820134

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