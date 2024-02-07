الاحتلال يعتقل 1236 فلسطينيا من الضفة الغربية الشهر الماضي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 6 شباط (بترا)- اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي من الضفة الغربية خلال الشهر الماضي 1236 فلسطينيا، بينهم 30 امرأة و73 طفلا.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان في بيان مشترك اليوم الثلاثاء، إن أعلى نسبة في عمليات الاعتقال كانت في محافظة القدس، إذ بلغت 309 حالات اعتقال، تليها محافظة الخليل 220، وطولكرم 150.
وأوضحت المؤسسات، أنّ حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية بعد 7 تشرين الأول الماضي، بلغت 6870 حالة اعتقال، من بينها حوالي 215 امرأة، و400 طفل، فيما بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الصحفيين 52، أبقى الاحتلال على اعتقال 37، منهم صحفيتان، وكان من ضمن المعتقلين الطفل يوسف الخطيب (17 عاما)، وأحمد خشان (18 عاما)، ومحمد أنيس ترابي (16 عاما) وهم ممن أفرج عنهم في صفقات التبادل التي تمت خلال تشرين الثاني الماضي.
وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية كانون الثاني الماضي بلغ 9 آلاف، لا تتضمن معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات في ظل استمرار إخفائهم قسريا، وهناك معطيات عن وجود معتقلات من غزة في معسكرات تابعة لجيش الاحتلال لم يعرف عددهنّ أو أية معطيات حولهنّ، ومن ضمن إجمالي المعتقلين في السجون هناك نحو 200 طفل.
ولفتت إلى أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ 3484 معتقلا، بينهم 11 معتقلة، وعلى الأقل 40 طفلا، و21 صحفيا، فيما بلغ عدد من صنفتهم إدارة سجون الاحتلال (بالمقاتلين غير الشرعيين) 606، وهم من اعترفت بهم إدارة السّجون.
--(بترا)
م ف/م ف/رق
06/02/2024 15:26:20
MENAFN07022024000117011021ID1107820134
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