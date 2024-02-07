وفد من المستشفى الأردني نابلس/1 يزور سيدة عالجت جنودا أردنيين عام 1967

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 شباط (بترا)- زار وفد من قيادة المستشفى الميداني الأردني الخاص نابلس/1، الحاجة آمنة محمد نمر واكد، التي عالجت عام 1967 جنديين أردنيين، من مرتبات الجيش العربي، وما لبثا أن فارقا الحياة حتى قامت بدفنهما، وإخفاء جثمانيهما آنذاك وبناء ضريحين بالقرب من منزلها.
وتبين أن الحاجة آمنة التي تبلغ من العمر 84 عاماً بعد الاطلاع على وضعها، تعاني من عدة أمراض نظراً لكبر سنها، حيث قامت قيادة المستشفى بإرسال فريق طبي مختص للكشف على حالتها وإجراء العلاج الأولي اللازم لها، إضافة إلى أنه تبين خلال الزيارة من صعوبة الحالة المعيشية وسوء الوضع الاقتصادي للمذكورة، وتم تزويدها بالمواد الطبية والمعيشية اللازمة.
وكرّم الوفد الحاجة آمنة باسم القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، نظراً لما قامت به من الحفاظ على رفاة الشهيدين الأردنيين وهما (عبد الكريم جدعان العزام، وشاكر عبد الجليل علوان العبادي).
--(بترا)
ل م/ف م/رق
06/02/2024 15:30:53
MENAFN07022024000117011021ID1107820133
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