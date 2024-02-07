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وفد من المستشفى الأردني نابلس/1 يزور سيدة عالجت جنودا أردنيين عام 1967

2/7/2024 1:25:16 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 6 شباط (بترا)- زار وفد من قيادة المستشفى الميداني الأردني الخاص نابلس/1، الحاجة آمنة محمد نمر واكد، التي عالجت عام 1967 جنديين أردنيين، من مرتبات الجيش العربي، وما لبثا أن فارقا الحياة حتى قامت بدفنهما، وإخفاء جثمانيهما آنذاك وبناء ضريحين بالقرب من منزلها.
وتبين أن الحاجة آمنة التي تبلغ من العمر 84 عاماً بعد الاطلاع على وضعها، تعاني من عدة أمراض نظراً لكبر سنها، حيث قامت قيادة المستشفى بإرسال فريق طبي مختص للكشف على حالتها وإجراء العلاج الأولي اللازم لها، إضافة إلى أنه تبين خلال الزيارة من صعوبة الحالة المعيشية وسوء الوضع الاقتصادي للمذكورة، وتم تزويدها بالمواد الطبية والمعيشية اللازمة.
وكرّم الوفد الحاجة آمنة باسم القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، نظراً لما قامت به من الحفاظ على رفاة الشهيدين الأردنيين وهما (عبد الكريم جدعان العزام، وشاكر عبد الجليل علوان العبادي).
--(بترا)
ل م/ف م/رق
06/02/2024 15:30:53

MENAFN07022024000117011021ID1107820133

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