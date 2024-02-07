الجيش الإسرائيلي: إصابة 2828 عسكريا منذ بداية الحرب على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 شباط (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن عدد الضباط والجنود الذين أصيبوا منذ بداية الحرب على غزة، ارتفع إلى 2828، بينهم 1304 منذ بدء الهجوم البري.

وأعلن الجيش، اليوم الثلاثاء، عن إصابة 3 عسكريين في معارك مع المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة.

وبحسب هيئة البث الاسرائيلية، أوضح بيان الجيش الإسرائيلي، أن وحدات طبية إسرائيلية تواصل نقل جرحى عسكريين من معارك مع المقاومة الفلسطينية في شمال قطاع غزة.

--(بترا)

رصد/رس/ ف م/رق

06/02/2024 15:20:34