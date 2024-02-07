الجيش الإسرائيلي: إصابة 2828 عسكريا منذ بداية الحرب على غزة

الجيش الإسرائيلي: إصابة 2828 عسكريا منذ بداية الحرب على غزة
التاريخ
2/7/2024 1:25:16 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 شباط (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن عدد الضباط والجنود الذين أصيبوا منذ بداية الحرب على غزة، ارتفع إلى 2828، بينهم 1304 منذ بدء الهجوم البري.
وأعلن الجيش، اليوم الثلاثاء، عن إصابة 3 عسكريين في معارك مع المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة.
وبحسب هيئة البث الاسرائيلية، أوضح بيان الجيش الإسرائيلي، أن وحدات طبية إسرائيلية تواصل نقل جرحى عسكريين من معارك مع المقاومة الفلسطينية في شمال قطاع غزة.
--(بترا)
رصد/رس/ ف م/رق
06/02/2024 15:20:34
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