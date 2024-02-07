صحة غزة: الاحتلال يشدد حصاره على مجمع ناصر الطبي

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 6 شباط (بترا)- أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة، أن الاحتلال الإسرائيلي يشدد حصاره على مجمع ناصر الطبي في خانيونس جنوب قطاع غزة، ويستهدف محيطه بشكل مركز.

وقال القدرة في بيان اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال يضع حياة 450 جريحا و10 آلاف نازح، و300 كادر طبي في دائرة الخطر المباشر، مشيرا الى أن المحاصرين في المجمع بلا طعام.

وأكد أن هناك نقصا حادا في أدوية التخدير، والعناية المركزة، والعمليات الجراحية، وفي مستلزمات وخيوط العمليات الجراحية.

وحذر القدرة من أن المولدات الكهربائية في المجمع ستتوقف خلال 4 أيام نتيجة نقص الوقود، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي يعيق حركة سيارات الإسعاف، فيما يخاطر كوادر الإسعاف بحياتهم من إجل انقاذ الجرحى.

الى ذلك، استشهد فلسطينيان وإصيب آخران برصاص الاحتلال غربي مدينة غزة، كما استشهد ثالث بقصف طائرات مسيرة جحر الديك وسط القطاع.

--(بترا)

ا ش/ ن ح

06/02/2024 15:06:19