صحة غزة: الاحتلال يشدد حصاره على مجمع ناصر الطبي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 6 شباط (بترا)- أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة، أن الاحتلال الإسرائيلي يشدد حصاره على مجمع ناصر الطبي في خانيونس جنوب قطاع غزة، ويستهدف محيطه بشكل مركز.
وقال القدرة في بيان اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال يضع حياة 450 جريحا و10 آلاف نازح، و300 كادر طبي في دائرة الخطر المباشر، مشيرا الى أن المحاصرين في المجمع بلا طعام.
وأكد أن هناك نقصا حادا في أدوية التخدير، والعناية المركزة، والعمليات الجراحية، وفي مستلزمات وخيوط العمليات الجراحية.
وحذر القدرة من أن المولدات الكهربائية في المجمع ستتوقف خلال 4 أيام نتيجة نقص الوقود، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي يعيق حركة سيارات الإسعاف، فيما يخاطر كوادر الإسعاف بحياتهم من إجل انقاذ الجرحى.
الى ذلك، استشهد فلسطينيان وإصيب آخران برصاص الاحتلال غربي مدينة غزة، كما استشهد ثالث بقصف طائرات مسيرة جحر الديك وسط القطاع.
--(بترا)
ا ش/ ن ح
06/02/2024 15:06:19
MENAFN07022024000117011021ID1107820131
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