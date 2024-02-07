الحكومة اللبنانية تطالب بالاستمرار في تمويل الأونروا

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 6 شباط (بترا)- دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، مديرة شؤون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في لبنان دوروثي كلاوس، الدول المانحة إلى إعادة النظر في موضوع وقف تمويل الوكالة.

وقال ميقاتي في بيان صحفي صدر عقب اللقاء "ندعو الدول المانحة إلى النظر في وضع ( الأونروا) في لبنان بطريقة استثنائية، لأن هناك خصوصية ينبغي أخدها بعين الاعتبار"، مشددا على أنه "سيتواصل مع الدول المانحة في المؤتمرات واللقاءات التي يعقدها لحضهم على إعادة النظر في هذا الموضوع لما له من تداعيات وتأثيرات مباشرة على مجمل الواقع اللبناني".

بدورها، قالت كلاوس "لقد بحثنا العواقب المحتملة لما يحصل مع (الأونروا) وتداعياته على المجتمع الفلسطيني في لبنان، في حال أوقفت الدول المانحة التمويل.

وأشارت إلى أن هناك 19 هيئة مانحة أوقفت أو علقت المنح، ولدينا قدرة لتأمين الخدمات حتى نهاية آذار ، وبعد ذلك لا نعرف ماذا سيحصل بشأن متابعة الخدمات.

--(بترا)

ف ج

06/02/2024 14:59:27