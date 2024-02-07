الحكومة اللبنانية تطالب بالاستمرار في تمويل الأونروا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 6 شباط (بترا)- دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، مديرة شؤون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في لبنان دوروثي كلاوس، الدول المانحة إلى إعادة النظر في موضوع وقف تمويل الوكالة.
وقال ميقاتي في بيان صحفي صدر عقب اللقاء "ندعو الدول المانحة إلى النظر في وضع ( الأونروا) في لبنان بطريقة استثنائية، لأن هناك خصوصية ينبغي أخدها بعين الاعتبار"، مشددا على أنه "سيتواصل مع الدول المانحة في المؤتمرات واللقاءات التي يعقدها لحضهم على إعادة النظر في هذا الموضوع لما له من تداعيات وتأثيرات مباشرة على مجمل الواقع اللبناني".
بدورها، قالت كلاوس "لقد بحثنا العواقب المحتملة لما يحصل مع (الأونروا) وتداعياته على المجتمع الفلسطيني في لبنان، في حال أوقفت الدول المانحة التمويل.
وأشارت إلى أن هناك 19 هيئة مانحة أوقفت أو علقت المنح، ولدينا قدرة لتأمين الخدمات حتى نهاية آذار ، وبعد ذلك لا نعرف ماذا سيحصل بشأن متابعة الخدمات.
--(بترا)
ف ج
06/02/2024 14:59:27
MENAFN07022024000117011021ID1107820130
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