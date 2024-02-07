تنشيط السياحة تشارك في معرض ميلانو الدولي السياحي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 شباط (بترا)- اختتمت هيئة تنشيط السياحة، مشاركتها في معرض ميلانو الدولي السياحي "BIT"، الذي أقيم في إيطاليا خلال الفترة من 4 - 6 شباط الحالي، بمشاركة 24 مكتبا وفندقا سياحيا، إضافة إلى ممثلين من السفارة الأردنية في إيطاليا، والملكية الأردنية، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وبحسب بيان للهيئة اليوم الثلاثاء، زارت وزيرة السياحة الإيطالية دانييلا سانتانكيه الجناح الأردني، والتقت مدير عام الهيئة الدكتور عبدالرزاق عربيات، وبحثا سبل تعزيز التعاون المشترك، والتأكيد على متانة العلاقة بين إيطاليا والأردن.

والتقى الدكتور عربيات، رئيس جمعية السياحة الإيطالية، وأكدا أهمية المعرض الذي يعد فرصة كبيرة لتمتين العلاقات بين الموردين وقنوات التوزيع في صناعة السياحة.

كما بحث الجانبان خلال اللقاء أهم المعيقات التي تواجه القطاع السياحي، وطرح المقترحات لحلها.

وتوقع عربيات أن تشهد السياحة الإيطالية للمملكة زيادة خلال العام الحالي بنسبة 20 إلى 25 بالمئة، مشيرا إلى أن المملكة استقبلت خلال العام الماضي 128 ألف سائح من إيطاليا، مقارنة بـ73 ألف خلال العام الذي سبقه.

وتطرق عربيات إلى أهمية الجناح الأردني في المعرض للترويج السياحي للمملكة، لافتا إلى أنه تم عقد 49 اجتماعا مع القطاع السياحي الإيطالي وشركات الطيران والإعلام الإيطالي تم التركيز خلالها على ترويج الأردن ومناقشة سبل التعاون المشترك معهم.

وبين أنه تم خلال أيام المعرض إجراء مقابلات ولقاءات مع وسائل الإعلام الاجنبية لترويج وتسويق المملكة وإيصال الصورة الجاذبة والإيجابية عنها، مؤكداً أن المعرض يعد بمثابة الحدث الأضخم في إيطاليا للترويج للسياحة العالمية وتسويق عروضها السياحية في جميع أنحاء العالم.

وأكد الدكتور عربيات حرص الهيئة على المشاركة في مثل هذه المعارض الدولية للترويج للمقصد السياحي الأردني، والتواصل الفاعل للتعرف على مطالب ومقترحات منظمي الرحلات التسويقية والترويجية المشاركة في المعرض وتعزيز سبل التعاون معهم.

وعلى هامش مشاركة الهيئة، نُظمت فعالية Jordan Event لتوطيد العلاقات بين السياحة الأردنية والإيطالية بحضور عدد من مكاتب السياحة الإيطالية والأردنية.

--(بترا)

ح خ/رق

06/02/2024 14:58:57