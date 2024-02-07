تنشيط السياحة تشارك في معرض ميلانو الدولي السياحي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 شباط (بترا)- اختتمت هيئة تنشيط السياحة، مشاركتها في معرض ميلانو الدولي السياحي "BIT"، الذي أقيم في إيطاليا خلال الفترة من 4 - 6 شباط الحالي، بمشاركة 24 مكتبا وفندقا سياحيا، إضافة إلى ممثلين من السفارة الأردنية في إيطاليا، والملكية الأردنية، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وبحسب بيان للهيئة اليوم الثلاثاء، زارت وزيرة السياحة الإيطالية دانييلا سانتانكيه الجناح الأردني، والتقت مدير عام الهيئة الدكتور عبدالرزاق عربيات، وبحثا سبل تعزيز التعاون المشترك، والتأكيد على متانة العلاقة بين إيطاليا والأردن.
والتقى الدكتور عربيات، رئيس جمعية السياحة الإيطالية، وأكدا أهمية المعرض الذي يعد فرصة كبيرة لتمتين العلاقات بين الموردين وقنوات التوزيع في صناعة السياحة.
كما بحث الجانبان خلال اللقاء أهم المعيقات التي تواجه القطاع السياحي، وطرح المقترحات لحلها.
وتوقع عربيات أن تشهد السياحة الإيطالية للمملكة زيادة خلال العام الحالي بنسبة 20 إلى 25 بالمئة، مشيرا إلى أن المملكة استقبلت خلال العام الماضي 128 ألف سائح من إيطاليا، مقارنة بـ73 ألف خلال العام الذي سبقه.
وتطرق عربيات إلى أهمية الجناح الأردني في المعرض للترويج السياحي للمملكة، لافتا إلى أنه تم عقد 49 اجتماعا مع القطاع السياحي الإيطالي وشركات الطيران والإعلام الإيطالي تم التركيز خلالها على ترويج الأردن ومناقشة سبل التعاون المشترك معهم.
وبين أنه تم خلال أيام المعرض إجراء مقابلات ولقاءات مع وسائل الإعلام الاجنبية لترويج وتسويق المملكة وإيصال الصورة الجاذبة والإيجابية عنها، مؤكداً أن المعرض يعد بمثابة الحدث الأضخم في إيطاليا للترويج للسياحة العالمية وتسويق عروضها السياحية في جميع أنحاء العالم.
وأكد الدكتور عربيات حرص الهيئة على المشاركة في مثل هذه المعارض الدولية للترويج للمقصد السياحي الأردني، والتواصل الفاعل للتعرف على مطالب ومقترحات منظمي الرحلات التسويقية والترويجية المشاركة في المعرض وتعزيز سبل التعاون معهم.
وعلى هامش مشاركة الهيئة، نُظمت فعالية Jordan Event لتوطيد العلاقات بين السياحة الأردنية والإيطالية بحضور عدد من مكاتب السياحة الإيطالية والأردنية.
--(بترا)
ح خ/رق
06/02/2024 14:58:57
MENAFN07022024000117011021ID1107820129
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