افتتاح ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الطبي المجاني في قضاء لب ومليح

(MENAFN
- Jordan News Agency)
مادبا 6 شباط (بترا)- افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الثلاثاء، ملتقى الوعظ والإرشاد، واليوم الخيري والطبي المجاني الذي نظمه صندوق الزكاة بالتعاون مع مستشفى المقاصد الخيريّة في قضاء لب مليح بمحافظة مادبا.
وقال الخلايلة، إن من حسن الطالع أنّنا نلتقي في ذكرى الإسراء والمعراج، مؤكّدًا أنَّ جلالة الملك وجّه بالنزول إلى الميدان والاستماع لملاحظات المواطنين والوقوف على مطالبهم والعمل على تلبيتها.
وأضاف، أن الذكرى تُؤكّد أهمية المسجد الأقصى المكان الذي عرج منه نبينا الكريم إلى السماء، داعيًا الله عز وجل أن يخفف عن الأهل في قطاع غزَّة وينصرهم على عدوهم.
وبيّن الخلايلة، أنَّ نبينا الكريم علّمنا أنَّ "مثل المؤمنين في تَوادِّهم، وتَرَاحُمِهِم، وتعاطُفِهِمْ مثل الجسَدِ إذا اشتكَى منْهُ عضوٌ تدَاعَى لَهُ سائِرُ الجسَدِ بالسَّهَرِ والْحُمّى" لافتًا إلى أنَّ الوزارة عبر برامج صندوق الزكاة الخيريّة تسعى لتطبيق تعاليم الدين الإسلامي الحنيف الداعية للتكاتف والتعاون والتعاضد.
وأشار الخلايلة، إلى أنَّ الزكاة و صندوق الزكاة يحكمهما قانون في الأردن، مُشيدًا بدور لجان الزكاة التي تعمل على تطبيق فريضة من أعظم الفرائض.
وأعلن الخلايلة عن توزيع قسائم شرائية بواقع 500 قسيمة بقيمة 30 ديناراً على الأسر الفقيرة والمحتاجة، ومساعدات نقدية لـ 50 طالبا جامعيا، و50 يتيماً بواقع 100 دينار لكل طالب ويتيم، و300 طرد غذائي مُقدّمة من المحسن محمد أبو صوفة، مشيرا إلى 100 عائلة تتقاضى رواتب شهرية من صندوق الزكاة في محافظة مادبا، 20 منها في قضاء لب ومليح، إضافة إلى 75 يتيمًا يتقاضون كفالات أيتام في المحافظة وترميم 3 منازل في قضاء لب ومليح.
وأبدى الخلايلة، استعداد الوزارة لتقديم الدعم الكامل وزيادة المشاريع التأهيلية وترميم المنازل المحتاجة للترميم للأسر الفقيرة والمحتاجة ضمن الشروط والتعليمات التي تحكم صندوق الزكاة والإمكانيات المتاحة.
كما افتتح الوزير اليوم الطبي المجاني الذي نظمه صندوق الزكاة بالتعاون مع مستشفى المقاصد الخيريّة وقدّم الرعاية الطبيّة في عديد من الاختصاصات.
وحضر الافتتاح، النائب أسماء الرواحنة، ومحافظ مادبا نايف الهدايات، ورئيس مجلس محافظة مادبا محمد أبو ركبة، ومدير قضاء لب مليح مخلد الحماد، ورئيس بلدية لب ومليح حسين السمارات، ومدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد سميرات، ومساعد الأمين لشؤون الوعظ والإرشاد الدكتور إسماعيل الخطبا، ومدير مديرية أوقاف مادبا هاني الشوابكة.
--(بترا)
ج ب/م ف/ف ق
06/02/2024 14:58:50
MENAFN07022024000117011021ID1107820128
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