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منتخب السيدات لكرة القدم إلى جدة الاثنين استعدادا لبطولة غرب آسيا

2/7/2024 1:25:14 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 6 شباط (بترا)- وضعت قرعة بطولة غرب آسيا الثامنة للسيدات 2024، المنتخب الوطني في المجموعة الأولى، إلى جانب السعودية وغوام ولبنان، والتي تقام خلال الفترة من 19 حتى 29 شباط الحالي، في مدينة جدة السعودية في حين ضمت المجموعة الثانية فلسطين، ونيبال، وسوريا، والعراق.
ويفتتح المنتخب مشواره بالبطولة بمواجهة نظيره السعودي في 19 شباط الحالي فيما يلتقي غوام في 21 من الشهر، قبل أن يختتم الدور الأول بلقاء لبنان عند الخامسة مساء الجمعة 23 شباط على ملعب رديف مدينة الملك عبدالله الرياضية.
وأكد مدرب المنتخب ماهر أبو هنطش جاهزية الفريق لخوض المنافسات، مشيرا إلى أن التحضيرات سارت وفق المطلوب خلال الأيام الماضية تأهبا للبطولة، مشيرا الى ان المنتخب يتطلع لتقديم مستوى يليق بكرة القدم الأردنية، والمحافظة على اللقب، وإحراز البطولة للمرة السادسة في تاريخ المنتخب.
وبحسب نظام البطولة، تشارك المنتخبات بدور المجموعات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن يتأهل أصحاب المراكز الأول والثاني للدور نصف النهائي.
الى ذلك، أنجز اتحاد كرة القدم كافة الترتيبات لإقامة معسكر تدريبي للمنتخب استعدادا للبطولة، وسيغادر الإثنين المقبل.
ويواصل المنتخب تدريباته اليومية على ملعب جاوا، بحضور 23 لاعبة من القائمة التي أعلن عنها الجهاز الفني سابقا، حيث تضم قائمة النشميات الأولية 32 لاعبة: وشرين الشلبي، وملك شنك، وروند كساب، وسرين احريبي، وآية المجالي، ورند أبو حسين، وهيا خليل، وعلياء حسن، والعنود إيهاب، وليان العجارمة، ولانا فراس، ونور زوقش، وسلوى خليل، وريتال الشوبكي، ونور المشايخ، وياسمين الأجرب، وإيناس الجماعين، ورزان الزاغة، وزينة حازم، وصوفيا حداد، ومي سويلم، ولين البطوش، ولينا الصاحب، وروزبهان فريج، وتقى ايهاب، وأنفال الصوفي، وتالا البرغوثي، وجنى العيساوي، ومايا العويسات، وبانة البيطار، وسارة أبو صباح، وميساء جبارة.
--(بترا)
ض ع/ اح
06/02/2024 14:58:49

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