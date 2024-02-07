منتخب السيدات لكرة القدم إلى جدة الاثنين استعدادا لبطولة غرب آسيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 شباط (بترا)- وضعت قرعة بطولة غرب آسيا الثامنة للسيدات 2024، المنتخب الوطني في المجموعة الأولى، إلى جانب السعودية وغوام ولبنان، والتي تقام خلال الفترة من 19 حتى 29 شباط الحالي، في مدينة جدة السعودية في حين ضمت المجموعة الثانية فلسطين، ونيبال، وسوريا، والعراق.
ويفتتح المنتخب مشواره بالبطولة بمواجهة نظيره السعودي في 19 شباط الحالي فيما يلتقي غوام في 21 من الشهر، قبل أن يختتم الدور الأول بلقاء لبنان عند الخامسة مساء الجمعة 23 شباط على ملعب رديف مدينة الملك عبدالله الرياضية.
وأكد مدرب المنتخب ماهر أبو هنطش جاهزية الفريق لخوض المنافسات، مشيرا إلى أن التحضيرات سارت وفق المطلوب خلال الأيام الماضية تأهبا للبطولة، مشيرا الى ان المنتخب يتطلع لتقديم مستوى يليق بكرة القدم الأردنية، والمحافظة على اللقب، وإحراز البطولة للمرة السادسة في تاريخ المنتخب.
وبحسب نظام البطولة، تشارك المنتخبات بدور المجموعات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن يتأهل أصحاب المراكز الأول والثاني للدور نصف النهائي.
الى ذلك، أنجز اتحاد كرة القدم كافة الترتيبات لإقامة معسكر تدريبي للمنتخب استعدادا للبطولة، وسيغادر الإثنين المقبل.
ويواصل المنتخب تدريباته اليومية على ملعب جاوا، بحضور 23 لاعبة من القائمة التي أعلن عنها الجهاز الفني سابقا، حيث تضم قائمة النشميات الأولية 32 لاعبة: وشرين الشلبي، وملك شنك، وروند كساب، وسرين احريبي، وآية المجالي، ورند أبو حسين، وهيا خليل، وعلياء حسن، والعنود إيهاب، وليان العجارمة، ولانا فراس، ونور زوقش، وسلوى خليل، وريتال الشوبكي، ونور المشايخ، وياسمين الأجرب، وإيناس الجماعين، ورزان الزاغة، وزينة حازم، وصوفيا حداد، ومي سويلم، ولين البطوش، ولينا الصاحب، وروزبهان فريج، وتقى ايهاب، وأنفال الصوفي، وتالا البرغوثي، وجنى العيساوي، ومايا العويسات، وبانة البيطار، وسارة أبو صباح، وميساء جبارة.
--(بترا)
ض ع/ اح
06/02/2024 14:58:49
MENAFN07022024000117011021ID1107820127
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