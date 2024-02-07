إدارية النواب تُناقش أُسس نظام الضابطة الجمركية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 شباط (بترا)- أكد رئيس اللجنة الإدارية النيابية، المهندس يزن الشديفات، أهمية مراعاة جهود الموظفين وسعيهم الجاد تجاه تطوير أدائهم الوظيفي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، تم فيه مناقشة أُسس نظام الضابطة الجمركية الجديد لدائرة الجمارك العامة، بحضور رئيس هيئة الخدمة المدنية والإدارة العامة سامح الناصر، ومدير عام الجمارك اللواء جلال القضاة، وعدد من المعنيين.

وشدد الشديفات، بحضور مساعد رئيس مجلس النواب فايزة عضيبات، على أهمية تطبيق أعلى معايير العدالة وعدم تطبيق أي قرار بأثر رجعي من شأنه الإضرار بحقوق الموظفين الذين بذلوا جهودا من أجل تطوير أنفسهم.

بدورهم، أشاد النواب: بلال المومني، هايل عياش، فليحة الخضير، محمد الشطناوي، رمزي العجارمة، بالدور الكبير الذي تقوم به دائرة الجمارك، قائلين إن النظام الجديد منح خصوصية أكبر للدائرة، بمعنى أن فصلها عن إطار الخدمة المدنية يُعطيها فرصة أكبر لممارسة دورها بشكل أفضل.

وطالبوا بتطبيق النظام بعد سريانه وليس بأثر رجعي ومراعاة الظروف التي مر بها الموظف حتى استطاع أن يحصل على درجة علمية أعلى.

من ناحيته، قال القضاة إن النظام الجديد جاء لحل مشكلة الرتب العسكرية المرتفعة في الدائرة، والتي شكلت تشوهات إدارية، مشيرًا إلى

أن النظام صدر في حزيران الماضي، بينما جرى تطبيقه نهاية عام 2023، إذ تم منح زيادات سنوية لمن أكمل تعليمه خلال فترة خدمته في الدائرة، ولم يتم ترفيعهم حسب النظام الجديد.

من جهته، قال الناصر إن ديوان الخدمة في حينه كان أقر نظاما عام 2022، لضبط موضوع معادلة الشهادة الجامعية من خلال إجراء امتحان يتم على إثره منح الموظف الترقية اللازمة والزيادة العادلة، بهدف معالجة التشوهات الإدارية الناتجة عن ارتفاع عدد الموظفين الذين يتم ترفيعهم لدرجات أعلى.

وأوضح أن حل هذه القضية يوجب مخاطبة رئاسة الوزراء لدراسة مطالب الموظفين المتضررين من هذا النظام واتخاذ قرار واضح بهذا الشأن.

--(بترا)

م خ/ف ق

06/02/2024 14:54:11