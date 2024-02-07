غزة: تحذيرات من نفاد المواد الأساسية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 6 شباط (بترا) أمجد الشوا- حذر المتحدث باسم هيئة المعابر في قطاع غزة هشام عدوان من أن قطاع غزة يعاني من نفاد المواد التموينية بسبب تواصل الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة لليوم 123 على التوالي.
وقال عدوان في بيان اليوم الثلاثاء أن عدد الشاحنات التي تدخل إلى القطاع لا تلبي الحاجة الماسة، مشيرًا إلى أن متوسط المساعدات التي تدخل قطاع غزة يوميًا يبلغ 100 شاحنة وهو معدل قليل جدًا بالمقارنة مع الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في غزة.
واكد أن قطاع غزة بحاجة ماسة إلى عدد أكبر من المساعدات، حيث كان يدخل القطاع قبل الحرب ما يقارب 500 شاحنة يوميًا في ظل وجود مخزون من السلع الاستراتيجية في القطاع سابقاً.
وطالب عدوان بفتح معبر رفح بشكل دائم وعلى مدار الساعة، وإدخال المزيد من السلع الغذائية لإنقاذ الفلسطينيين في ظل تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة.
--(بترا)
ا ش/ اح
06/02/2024 14:50:21
MENAFN07022024000117011021ID1107820125
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