غزة: تحذيرات من نفاد المواد الأساسية

MENAFN - Jordan News Agency)



غزة 6 شباط (بترا) أمجد الشوا- حذر المتحدث باسم هيئة المعابر في قطاع غزة هشام عدوان من أن قطاع غزة يعاني من نفاد المواد التموينية بسبب تواصل الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة لليوم 123 على التوالي.

وقال عدوان في بيان اليوم الثلاثاء أن عدد الشاحنات التي تدخل إلى القطاع لا تلبي الحاجة الماسة، مشيرًا إلى أن متوسط المساعدات التي تدخل قطاع غزة يوميًا يبلغ 100 شاحنة وهو معدل قليل جدًا بالمقارنة مع الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في غزة.

واكد أن قطاع غزة بحاجة ماسة إلى عدد أكبر من المساعدات، حيث كان يدخل القطاع قبل الحرب ما يقارب 500 شاحنة يوميًا في ظل وجود مخزون من السلع الاستراتيجية في القطاع سابقاً.

وطالب عدوان بفتح معبر رفح بشكل دائم وعلى مدار الساعة، وإدخال المزيد من السلع الغذائية لإنقاذ الفلسطينيين في ظل تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة.

--(بترا)

ا ش/ اح

06/02/2024 14:50:21