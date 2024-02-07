الجامعة العربية تبحث التعاون الجمركي بين الدول الأعضاء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 6 شباط (بترا)- ناقشت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، خلال الاجتماع الثاني للجنة الفنية للتعاون الجمركي العربي، مشروع الآلية التنفيذية لتطبيق أحكام اتفاقية التعاون الجمركي العربي التي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية (96).
وقالت الأمانة في بيان اليوم الثلاثاء إن الاتفاقية تهدف إلى تشجيع الدول الأطراف على اتخاذ الترتيبات الضرورية لتبسيط وتوحيد وتنسيق الإجراءات الجمركية من أجل تسهيل حركة البضائع بين الدول المتعاقدة.
كما تشجع الاتفاقية التعاون الفني في العمل الجمركي في مجالات تبادل الموظفين، والتدريب المتبادل، وتبادل المعلومات والخبرات في مجالات استخدام الأجهزة الفنية، والدراسات والبحوث والقوانين الجمركية.
--(بترا)
ن ا/ ف ج
06/02/2024 14:50:08
MENAFN07022024000117011021ID1107820124
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