الجامعة العربية تبحث التعاون الجمركي بين الدول الأعضاء

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 6 شباط (بترا)- ناقشت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، خلال الاجتماع الثاني للجنة الفنية للتعاون الجمركي العربي، مشروع الآلية التنفيذية لتطبيق أحكام اتفاقية التعاون الجمركي العربي التي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية (96).

وقالت الأمانة في بيان اليوم الثلاثاء إن الاتفاقية تهدف إلى تشجيع الدول الأطراف على اتخاذ الترتيبات الضرورية لتبسيط وتوحيد وتنسيق الإجراءات الجمركية من أجل تسهيل حركة البضائع بين الدول المتعاقدة.

كما تشجع الاتفاقية التعاون الفني في العمل الجمركي في مجالات تبادل الموظفين، والتدريب المتبادل، وتبادل المعلومات والخبرات في مجالات استخدام الأجهزة الفنية، والدراسات والبحوث والقوانين الجمركية.

--(بترا)

ن ا/ ف ج

06/02/2024 14:50:08